Hem hafif hem sıcak tutuyor: Puma mont indirime girdi

İşe giderken, gezerken veya tatiller... Soğuk havalarda hem rahat hareket edebileceğiniz hem de koruma sağlayan bir mont gün geçtikçe daha önemli hale geliyor. Hafif, pratik, spor şık bir tasarımın yanında bütçeyi zorlamayan bir mont var mı ki diye düşünüyorsanız cevabı burada! Puma'nın su ve rüzgar geçirmeyen montunun fiyatı düştü!

Kış boyu sıcak kalmanız için: Puma Essentials Padded Erkek Ceket Mont

Zorlu hava koşullarında bile sizi sıcak, kuru ve konforlu tutmak için tasarlanan Puma montta su geçirmez rainCELL, soğuk havada ısıyı vücudunuza yakın tutan WarmCELL ve rüzgara karşı etkili koruma sağlayan windCELL teknolojileri bir araya gelerek her ortamda güven verir. Yüksek yaka tasarımı, fermuarlı tam kapama ve içi muflon kaplı cepler, hem ısınma ihtiyacınıza hem de günlük kullanımda rahatlığa hizmet eder. Polar astarlı yan cepler ve iç göğüs cebi ise hem sıcaklık hem de pratik depolama avantajı sunar. Modern görünümü, düz deseni ve normal kalıbıyla spor aktivitelerden günlük kombinlere kadar geniş bir kullanım alanı sağlayan Puma mont, hem fonksiyonel hem de estetik bir seçim yapmak isteyenler için ideal bir tercih.

Kullanıcılar ne diyor?

"Oldukça hafif ama oldukça sıcak ve kalın. Kışlık. Fiyatı tişört fiyatı kadar uygundu ama kalite hissi mükemmel. Bana M beden uydu. 183 cm boy, 83 kiloyum. Birazcık geniş kalıp. Kol boyum uzun bu tam geldi."

"Harika, çok beğendim! Kalıbı biraz büyük, 175 cm boy, 80 kilo, M beden aldım, az büyük oldu ama kış sonuçta kazak falan tam olur."

Bu içerik 4 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

