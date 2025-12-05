HABER

Yangında mahsur kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında mahsur kalan 63 yaşındaki Asım Bal hayatını kaybetti. Yaşlı adamın iki ay önce geçirdiği operasyonla iki bacağının da ampute edildiği öğrenildi.

Yangında mahsur kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Fatih Mahallesi’ndeki prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden evdeki kadın ve 2 çocuk kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Yaklaşık 2 ay önce geçirdiği operasyonla iki bacağı da ampute edilen Asım Bal (63) ise yangın sırasında evden çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evden çıkarılan ve ağır yaralanan Asım Bal, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kocaeli
