Beykoz'da "kaynak manevrası" pahalıya patladı: 32 sürücüye 69 bin lira ceza kesildi

Beykoz Kavacık TEM bağlantısında dron destekli kontrolde, "kaynak yapma" olarak bilinen şerit ihlalleri tek tek tespit edildi, 32 sürücüye toplamda 69 bin 344 lira idari para cezası kesildi.

Beykoz'da "kaynak manevrası" pahalıya patladı: 32 sürücüye 69 bin lira ceza kesildi

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Kavacık TEM kuzey-güney katılımında dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi. Saat 09.00-11.00 arasındaki denetimlerde, özellikle "kaynak yapma" olarak bilinen şerit ihlallerine yönelik kontroller yapıldı.

TRAFİKTE KAYNAK YAPANLARA PARA CEZASI

Dron görüntülerinden tespit edilen 32 sürücüye, geçiş halindeki aracı beklemeden geçmeye çalışma kapsamında toplam 69 bin 344 TL idari para cezası uygulandı. Benzer denetimlerin bölgede aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

