HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

TEM'de kaçan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobilin cipe çarpıp kaçmasıyla başlayan olay, Sultanbeyli mevkisinde zincirleme kazaya dönüştü. Farklı araçların karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

TEM'de kaçan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. 34 UGR 44 plakalı otomobil, ilerlediği sırada aynı yönde seyreden 34 VT 9494 plakalı cipe çarptıktan sonra durmayarak yoluna devam etti. Kaçan sürücü, Sultanbeyli mevkisine geldiğinde bu kez 34 NFH 187 plakalı kamyona arkadan çarptı.

TEM de kaçan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı 1

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere vurdu. Arkadan gelen 34 LCA 749 plakalı hafif ticari araç da savrulan otomobile çarparak durabildi.

TEM de kaçan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı 2

KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI

Zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM de kaçan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı 3

(İHA)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandıAtama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Tüplerin saklandığı ev alev aldı: Patlama anları kameradaTüplerin saklandığı ev alev aldı: Patlama anları kamerada

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kaza tem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Üç ünlü spiker gözaltına alındı

Üç ünlü spiker gözaltına alındı

11. Yargı Paketi komisyondan geçti!

11. Yargı Paketi komisyondan geçti!

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyon listesinden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyon listesinden kaldırıldı

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.