Tüplerin saklandığı ev alev aldı: Patlama anları kamerada

Osmaniye’de mutfak tüplerinin bulunduğu bir evde çıkan yangın, çevrede büyük paniğe neden oldu. Evde kimsenin olmaması, muhtemel bir faciayı önledi.

Yangın, merkeze bağlı Yeniköy Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle tüplerin bulunduğu evde yangın çıktı. Alevlerin hızla büyümesiyle evde bulunan tüpler art arda patlamaya başladı. Patlama anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

ALEVLER 3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Toplam 5 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, evde ciddi maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

