Kahramanmaraş’ta sis etkili oldu

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu, Onikişubat ve çevresindeki düşük rakımlı mahallelerde sis etkisini artırırken, Ahır Dağı etekleri ve kentin yüksek kesimlerinde ise güneşli ve açık hava kendini gösterdi. Kentin üst bölgelerinde bulutların altından doğan güneş, görsel açıdan da dikkat çekici manzaralar oluşturdu. Şehir merkezinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken, trafikte ilerleyen sürücüler dikkatli seyretmek zorunda kaldı. Kentte etkili olan sis manzarası ise dronla görüntülendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır