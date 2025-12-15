HABER

Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Karaman’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Kaza, Hürriyet Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı’nda kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki motosiklet, H.G. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.B. yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kaza
En Çok Aranan Haberler

