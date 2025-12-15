HABER

Karabük'te yürekler ağza geldi: İstinat duvarına çarpan otomobil alev aldı

Karabük'te istinat duvarına çarpan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te yürekler ağza geldi: İstinat duvarına çarpan otomobil alev aldı

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 107. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A. idaresindeki 78 AAZ 895 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir apartmanın istinat duvarına çarptı.

Karabük te yürekler ağza geldi: İstinat duvarına çarpan otomobil alev aldı 1

DUVARA ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI

Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karabük te yürekler ağza geldi: İstinat duvarına çarpan otomobil alev aldı 2

Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Karabük te yürekler ağza geldi: İstinat duvarına çarpan otomobil alev aldı 3

Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük te yürekler ağza geldi: İstinat duvarına çarpan otomobil alev aldı 4

(İHA)

15 Aralık 2025
15 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
