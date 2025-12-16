HABER

Irak meclisindeki "Saddam Hüseyin" isimli milletvekili adını değiştirdi

Irak'ın Kerkük kentinden parlamentoya seçilen "Saddam Hüseyin" isimli Arap Milletvekili, adını "Muhammed Ali" olarak değiştirdi.

Kerkük şehrinde Azim İttifakı'ndan seçimi kazanan "Saddam Hüseyin el-Nuaymi", konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Adını "Muhammed Ali Hüseyin el-Nuaymi" olarak değiştirdiğini açıklayan milletvekili, isim değişikliğini "Hz.Muhammed'i örnek almak ve İmam Ali ile iftihar etmek" amacıyla yaptığını ifade etti

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMAYA YOL AÇMIŞTI

Irak parlamento seçimlerini kazanan Nuaymi'nin ismi, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin ile birebir aynı olması nedeniyle sosyal medya platformlarında tartışmalara yol açmıştı.

