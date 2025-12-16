Irak meclisindeki "Saddam Hüseyin" isimli milletvekili adını değiştirdi

Kerkük şehrinde Azim İttifakı'ndan seçimi kazanan "Saddam Hüseyin el-Nuaymi", konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Adını "Muhammed Ali Hüseyin el-Nuaymi" olarak değiştirdiğini açıklayan milletvekili, isim değişikliğini "Hz.Muhammed'i örnek almak ve İmam Ali ile iftihar etmek" amacıyla yaptığını ifade etti

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMAYA YOL AÇMIŞTI

Irak parlamento seçimlerini kazanan Nuaymi'nin ismi, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin ile birebir aynı olması nedeniyle sosyal medya platformlarında tartışmalara yol açmıştı.

(AA)

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır