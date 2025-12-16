Eskişehir’e uyuşturucu getirmek isteyen şüpheliler jandarma tarafından yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde; Afyonkarahisar’dan temin edilen uyuşturucunun Eskişehir’e getirileceği bilgisi alındı. Seyitgazi ilçesinde tespit edilen bir araçta ve araç içerisindeki 3 şahsın üzerinde, yapılan aramada, 42 adet sentetik ecza hap, 2 gram skunk, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet çakmak ve 1 adet bıçak ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında, çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldı.
