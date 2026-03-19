Bahçeli'den 'tarihi hamle' çıkışı! "Türk milletinin kışı olmayan barışı mevsimi"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki gelişmelere de değindi.

"TÜRKİYE'NİN İÇ CEPHESİNİ MUHKEM HALE GETİRMESİ TARİHİ BİR HAMLE"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli "Bölgesel ve küresel dengeler altüst olurken, Türkiye'nin iç cephesini muhkem hale getirmesi tarihi bir hamle. Terörsüz Türkiye hedefi Türk milletinin yeni yüzyıldaki bayramı ve kışı olmayan barışı mevsimidir" ifadelerini kullandı.

"ATEŞ HATTI FİİLEN GENİŞLİYOR"

Bahçeli, İran'da savaş sırasında yaşananlar hakkında "İran’ın liderlerine yönelik suikastlar, sivil halkı katleden saldırganlılar savaş hukukun devre dışı bırakıldığının bariz göstergesidir. Ateş hattı fiilen genişlemektedir. Temennim savaş ve çatışmaların bir an evvel son bulmasıdır" ifadelerini kullandı.

