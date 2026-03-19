HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  3. Güncel

Bahçeli'den 'tarihi hamle' çıkışı! "Türk milletinin kışı olmayan barışı mevsimi"

MHP lideri Devlet Bahçeli, "tarihi hamle" mesajıyla dikkat çekti. İran'daki savaşa değinen Bahçeli ". Ateş hattı fiilen genişlemektedir. Temennim savaş ve çatışmaların bir an evvel son bulmasıdır" dedi.

Mehmet Hazar Gönüllü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki gelişmelere de değindi.

"TÜRKİYE'NİN İÇ CEPHESİNİ MUHKEM HALE GETİRMESİ TARİHİ BİR HAMLE"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli "Bölgesel ve küresel dengeler altüst olurken, Türkiye'nin iç cephesini muhkem hale getirmesi tarihi bir hamle. Terörsüz Türkiye hedefi Türk milletinin yeni yüzyıldaki bayramı ve kışı olmayan barışı mevsimidir" ifadelerini kullandı.

"ATEŞ HATTI FİİLEN GENİŞLİYOR"

Bahçeli, İran'da savaş sırasında yaşananlar hakkında "İran’ın liderlerine yönelik suikastlar, sivil halkı katleden saldırganlılar savaş hukukun devre dışı bırakıldığının bariz göstergesidir. Ateş hattı fiilen genişlemektedir. Temennim savaş ve çatışmaların bir an evvel son bulmasıdır" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.