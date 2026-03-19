HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ramazan boyunca Sultangazi Belediyesi yine ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu

Sultangazi Belediyesi, Ramazan’da da ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadı. Ailelere maddi-manevi destek olan Sultangazi Belediyesi, Ramazan’ın bereketini ihtiyaç sahibi ailelerle paylaştı.

Ramazan boyunca Sultangazi Belediyesi yine ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu
Rosetta

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla ilçede uzatılmamış el çalınmadık kapı bırakmayan Sultangazi Belediyesi, Ramazan da da yardımlarını sürdürdü.

SICAK YEMEK DAĞITIMI

Ramazan’ın paylaşma ruhunu pekiştiren bir ay olmasından hareketle ihtiyaç sahibi ailelere 30 gün boyunca sahur yemekleri dahil olmak üzere 45.000 öğün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Yemek yapmakta zorlanan, kronik rahatsızlığı bulunan, tek yaşayan, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar için her gün iftarlık ve sahurluk hazırlandı. Hijyen kurallarına uyularak titizlikle hazırlanan yemekler paketlendikten sonra ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Ramazan boyunca Sultangazi Belediyesi yine ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu 1

GIDA KOLİSİ

Sıvı yağ, un, salça, bakliyat gibi temel gıda malzemelerinin olduğu gıda kolileri Ramazan boyunca dağıtıldı. Toplam 12.000 koli ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Ayrıca çölyak hastaları için de yaklaşık 300 glütensiz gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

PATATES YARDIMI

Yemeklerde en çok kullanılan ana malzemelerden patates de Ramazan ayı boyunca ailelere ulaştırıldı. Çuvallanan patatesler, ailelere dağıtıldı. Toplamda 110 tonluk patates yardımı yapılmış oldu.

SOSYAL DESTEK KARTI

Sosyal Destek Kartları da ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere Ramazanda da güç oldu. Kartlara yüklenen paralarla beslenme,  giyinme, temizlik ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlar satın alınabiliyor. Ramazanda da 2.200 aileye sosyal destek kartı verildi.

Ramazan boyunca Sultangazi Belediyesi yine ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu 2

MARKET KARTI

İlçe genelinde tespit edilen 3.500 ihtiyaç sahibi aileye 1000 liralık market kartı verildi. Post cihazının geçtiği her yerde kullanabilen kartlar, bir nebze de olsa ailelere destek oldu.

NAKDİ DESTEK

Yetimlerle hayırseverler arasında köprü olan yardım ve paylaşma ayında da yetimler ve hayırseverler arasında köprü oldu. 300 yetime toplamda 1.500.000 tl nakdi destek sağlandı.

Ramazan boyunca Sultangazi Belediyesi yine ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu 3

"İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİMİZE DESTEĞİMİZ DAİMİ"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; “Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’da da sosyal yardımlarımıza hız kesmedik. Yardımlaşma ve paylaşma ayı olan bu mübarek ayda sıkı bir çalışma yürüttük. Üstelik sadece Ramazanda da değil, İhtiyaç sahibi ailelerimizin her daim yanlarında oluyor onlardan desteğimizi esirgemiyoruz. Elimizden geldiğinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin ve yalnız yaşayan yaşlılarımızın yanında oluyor, onlara maddi ve manevi oluyoruz. 81 ilin mozaiği olan ilçemizde hepimiz biriz, hepimiz Sultangaziyiz” diye konuştu.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sultangazi belediye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.