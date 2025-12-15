İzmir'de 'tebliğciler' sahneye çıktı! 'Tövbe etmeye' çağırdı

Kamuoyunda 'tebliğciler' olarak bilinen bir grup bu sefer de İzmir'de görüldü. Bir eğlence mekanında sahneye çıkan bastonlu ve cübbeli bir kişi, eline mikrofonu alarak konuşma yaptı.

EĞLENCEYE "VAAZ" ARASI

Halk TV'nin haberine göre, mekandaki neon ışıkların altında, sahnenin ortasında duran şahıs, eğlenmek için orada bulunan vatandaşlara seslendi. Müzik yayınının kesildiği o anlarda, mekana gelenleri "tövbe etmeye" çağırdı.

"JAPONYA MI AMERİKA MI YARATACAK?"

Konuşmasının devamında ekonomik kriz ve doğa olaylarına değinen tebliğci masalardaki yiyecekleri işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Şu masadaki çilekleri, muzları, suyumuzu kim yaratabilir? Japonya mı, Çin mi, Amerika mı? Hiç kimsenin gücü yetmez. Allah depremlerden, afetlerden, kuraklıktan muhafaza eylesin."

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Konuşmasının sonunda "Var mı bir isteğiniz?" diye soran tebliğciye, mekandaki bazı müşterilerin "Allah razı olsun", "İşin rast gelsin" şeklinde karşılık verdiği duyuldu.

Görüntülerin sosyal medyada viral oldu.