HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir'de 'tebliğciler' sahneye çıktı! 'Tövbe etmeye' çağırdı

İçerik devam ediyor

Son dönemde alkollü mekanlara 'tebliğ' yapmak için giden grup bu sefer de İzmir'de bir mekana gitti. Cübbe ve sarık takmış kişiler sahneye çıkarak vatandaşlar 'tövbeye' çağırdı.

Kamuoyunda 'tebliğciler' olarak bilinen bir grup bu sefer de İzmir'de görüldü. Bir eğlence mekanında sahneye çıkan bastonlu ve cübbeli bir kişi, eline mikrofonu alarak konuşma yaptı.

İzmir de tebliğciler sahneye çıktı! Tövbe etmeye çağırdı 1

EĞLENCEYE "VAAZ" ARASI

Halk TV'nin haberine göre, mekandaki neon ışıkların altında, sahnenin ortasında duran şahıs, eğlenmek için orada bulunan vatandaşlara seslendi. Müzik yayınının kesildiği o anlarda, mekana gelenleri "tövbe etmeye" çağırdı.

"JAPONYA MI AMERİKA MI YARATACAK?"

Konuşmasının devamında ekonomik kriz ve doğa olaylarına değinen tebliğci masalardaki yiyecekleri işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Şu masadaki çilekleri, muzları, suyumuzu kim yaratabilir? Japonya mı, Çin mi, Amerika mı? Hiç kimsenin gücü yetmez. Allah depremlerden, afetlerden, kuraklıktan muhafaza eylesin."

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Konuşmasının sonunda "Var mı bir isteğiniz?" diye soran tebliğciye, mekandaki bazı müşterilerin "Allah razı olsun", "İşin rast gelsin" şeklinde karşılık verdiği duyuldu.

Görüntülerin sosyal medyada viral oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DEM Parti'den Gelecek Partisi'ne ziyaret açıklamasıDEM Parti'den Gelecek Partisi'ne ziyaret açıklaması
Liquid Glass'ı sevmeyenlerin gözü aydın! iOS 26.2'de Apple'ın sizler için bir sürprizi varLiquid Glass'ı sevmeyenlerin gözü aydın! iOS 26.2'de Apple'ın sizler için bir sürprizi var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.