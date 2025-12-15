HABER

Elazığ’da 277 asayiş olayında 334 şahıs yakalandı

Elazığ’da son bir haftada meydana gelen 277 asayiş olayında, 334 şüpheli yakalanırken 40 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 7-14 Aralık 2025 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde meydana gelen 277 olayda 334 şüpheli yakalanırken, 40 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 57 bin 507 şahıs ve 23 bin 601 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 2 bin 792’sine cezai işlem uygulanırken 205 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 36 adet trafik kazasında 49 kişinin yaralandı.

Yapılan çalışmalarda; 11 adet tabanca, 3 adet tüfek, 103 adet fişek/kartuş, 1 adet mühimmat, 4 adet kesici alet, 36,48 gram esrar, 29,6 gram kubar esrar, 27,6 gram metamfetamin, 19,72 gram bonzai hammaddesi, 840,2 gram bonzai, 796 adet sentetik ecza ve ecstasy, 270 gram kannabinoit, 17 adet peçeteye emdirilmiş kannabinoit, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Çalıntı olarak; 2 adet motosiklet, 1 adet otomobil ve 1 adet kamyonetin, kaçak olarak ise 8 bin 985 kilo kaçak balık ele geçirildiği aktarıldı.Kaynak: İHA

