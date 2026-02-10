Yeni macera kitabı: “İyilik Hazinesi” okurlarla buluştu

Erzurum’un tarihî mekânlarında geçen öykü, okuru yalnızca bir hazine arayışına değil, iyiliğin izini süren anlamlı bir yolculuğa davet ediyor.

GİZEMLİ BİR HARİTAYLA BAŞLAYAN SERÜVEN

Kitap, okul kütüphanesinde bulunan eski bir harita ile başlayan macerayı anlatıyor. Defne, Sinan, Zeynep, Arda ve Lale adlı beş arkadaş, haritanın yönlendirdiği ipuçlarını takip ederek Erzurum’un farklı tarihî noktalarını keşfe çıkıyor. Yazma Eserler Kütüphanesi, Taşhan, Hacı Mehmet Çeşmesi, Saat Kulesi ve Çifte Minareli Medrese gibi yapılar, hikâyede yalnızca mekân değil, aynı zamanda şifrelerin saklandığı duraklar olarak karşımıza çıkıyor.

Çocuklar, bu yolculuk boyunca karşılarına çıkan işaretleri çözerken hem tarihle tanışıyor hem de vakıf kültürünün anlamını öğreniyor. Kitap, yardımlaşma ve paylaşma gibi değerleri, macera kurgusunun doğal akışı içinde aktararak dikkat çekiyor.

TARİHİ MEKANLAR HİKAYENİN PARÇASI OLDU

Öykünün en dikkat çeken yönlerinden biri, Erzurum’un tarihî dokusunu hikâyenin merkezine yerleştirmesi. Okurlar, taş hanların avlularında dolaşırken, çeşmelerin üzerindeki yazıların izini sürerken ve saat kulelerinin gölgesinde ipuçlarını çözerken adeta şehirle birlikte keşif yapıyor.

Eserde yer alan mekânlar, çocukların yaşadıkları çevreyi farklı bir gözle değerlendirmesine imkân sunarken, tarih bilinci kazandırmayı da amaçlıyor.

ÇOCUKLARA HİTAP EDEN GÜÇLÜ BİR ANLATIM

Akıcı dili ve tempolu anlatımıyla dikkat çeken kitap, karakter çeşitliliğiyle de öne çıkıyor. Her biri farklı kişilik özelliklerine sahip olan beş arkadaşın dayanışması, hikâyenin duygusal yönünü güçlendiriyor. Kitap, bireysel başarıdan çok ekip çalışmasının önemini vurguluyor.

Eğitimciler, eserin öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasına katkı sağlayabilecek nitelikte olduğunu düşünecektir.

YAZARIN ÇOCUK EDEBİYATINDAKİ BİRİKİMİ

Ali Osman Özdemir, daha önce yayımladığı İyiliğin Ardında adlı eserinde iyilik kavramını deneme türünde ele alırken, Saatsizler ile öykü alanında dikkat çekmişti. Çocuk okurlara yönelik kaleme aldığı Su Muhafızı Duru ve Efe ile Ai, Yapay Zekâ Ormanda ise macera anlatımını çevre bilinci ve teknoloji temalarıyla buluşturmuştu. “İyilik Hazinesi”, yazarın çocuk edebiyatındaki bu deneyimini tarih ve değer temasıyla harmanladığı yeni bir çalışma olarak öne çıkıyor.

EĞLENDİRİRKEN DÜŞÜNDÜREN BİR KİTAP

“İyilik Hazinesi”, okurlara yalnızca gizem çözme heyecanı yaşatmıyor. Kitap boyunca iyiliğin kalıcı bir değer olduğu, geçmişten bugüne taşınan kültürel mirasın önem taşıdığı vurgulanıyor. Hikâyenin merkezinde yer alan hazine ise maddi bir ödülden çok, gönüllülüğün ve iyiliğin anlamını temsil ediyor.

Macerasever okurlar için hazırlanan eser, tarih ve değer temalarını bir araya getiren içeriğiyle çocuk edebiyatına yeni bir katkı sunuyor.