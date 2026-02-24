HABER

Adana’da silahlı kuyumcu soygunu

Adana’da kimliği tespit edilemeyen bir kişi kuyumcuda silahlı soygun gerçekleştirdi. 4 bilezik çalan şüpheli kayıplara karıştı.

Adana’da silahlı kuyumcu soygunu

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, silahlı bir şüpheli Y.K.’nın kuyumcu dükkanına girdi. İçeri giren şüpheli tabancayı Y.K.’ya doğrultup altınları istedi. Şüpheli 4 altın bileziği aldı. Ardından işyerinin kapısının kilitlenmesi üzerine şüpheli tabanca ile ateş açıp camı kırdı. Kırılan yerden çıkan şüpheli, bu sırada kurusıkı tabancadan bozma olan silahının parçalarını yere düşürdü. Arkasına bakmadan kaçan şüpheli otomobiline binerek bölgeden ayrıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
Öte yandan, olay yeri inceleme polisi çalışırken çevredeki vatandaşların merakla izlemesi dikkat çekti.

