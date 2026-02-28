HABER

Ramazan etkinlikleri kapsamında "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında bugün "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin oyuncuları sevenleriyle bir araya geldi.

Dizide, Sultan Mehmed karakterini canlandıran Serkan Çayoğlu, Vlad Tepeş Drakula karakterini canlandıran Ertan Saban, Gülşah Hatun karakterini canlandıran Sena Çakır, Malkoçoğlu Bali Bey karakterini canlandıran Kenan Çoban, Veli Mahmud Paşa karakterini canlandıran Gürkan Uygun, Çiçek Hatun karakterini canlandıran Merve Üçer, sevenleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve imza verdi.

