HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran dini lideri Hamaney öldürüldü iddiası! "Eğer bunu yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız"

İsrailli güvenlik yetkilileri, İran’a düzenledikleri saldırılarda lider Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğünü iddia etti. Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili de "Eğer Hamaney çıkıp canlı yayında açıklama yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız. Değerlendirmelere göre, 'artık aramızda değil', ancak nihai teyidi bekliyoruz" iddiasında bulundu.

İran dini lideri Hamaney öldürüldü iddiası! "Eğer bunu yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız"

Bir süredir İran ile ABD ve İsrail arasında devam eden gerginlik, resmen savaş haline dönüştü. İran, ABD'ye ait bölge ülkelerindeki askeri üsleri vurduğunu duyururken, İsrail de İran'ın başkenti sahrana saldırılar düzenlemişti.

İran dini lideri Hamaney öldürüldü iddiası! "Eğer bunu yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız" 1

HAMANEY'E SUİKAST DÜZENLENDİ İDDİASI

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başkent Tahran'dan uzaklaştırılarak güvenli bölgeye intikal ettiği bildirilmişti. Diğer yandan Hamaney'e suikast düzenlendiği iddiaları da medyaya yansımıştı.

İran dini lideri Hamaney öldürüldü iddiası! "Eğer bunu yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız" 2

İSRAİL HAMANEY'İN ÖLDÜĞÜNDEN EMİN: "CANLI YAYINA ÇIKARSA KÜÇÜK DİLİMİZİ YUTARIZ"

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrailli güvenlik yetkililerinin İran lideri Hamaney’e düzenlenen suikast girişiminin başarılı olduğu kanaatinde olduğu öne sürüldü.

İran dini lideri Hamaney öldürüldü iddiası! "Eğer bunu yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız" 3

"NİHAİ TEYİDİ BEKLİYORUZ"

Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili de "Eğer Hamaney çıkıp canlı yayında açıklama yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız. Değerlendirmelere göre, 'artık aramızda değil', ancak nihai teyidi bekliyoruz." iddiasında bulundu.

İran dini lideri Hamaney öldürüldü iddiası! "Eğer bunu yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız" 4

TAHRAN'A EŞ ZAMANLI SALDIRILAR

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a üst düzey siyasi ve askeri yetkilileri hedef alan eş zamanlı saldırılar gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

28 Şubat 2026
28 Şubat 2026

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reuters duyurdu! İran Savunma Bakanı Emir Nasırzadeh öldürüldü iddiasıReuters duyurdu! İran Savunma Bakanı Emir Nasırzadeh öldürüldü iddiası
Burhanettin Duran: 'Diyalog ve müzakere devreye alınmalı'Burhanettin Duran: 'Diyalog ve müzakere devreye alınmalı'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Ali Hamaney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

ABD ve İsrail saldırısı sonrası İran'dan misilleme!

ABD ve İsrail saldırısı sonrası İran'dan misilleme!

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.