İran dini lideri Hamaney öldürüldü iddiası! "Eğer bunu yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız"

Bir süredir İran ile ABD ve İsrail arasında devam eden gerginlik, resmen savaş haline dönüştü. İran, ABD'ye ait bölge ülkelerindeki askeri üsleri vurduğunu duyururken, İsrail de İran'ın başkenti sahrana saldırılar düzenlemişti.

HAMANEY'E SUİKAST DÜZENLENDİ İDDİASI

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başkent Tahran'dan uzaklaştırılarak güvenli bölgeye intikal ettiği bildirilmişti. Diğer yandan Hamaney'e suikast düzenlendiği iddiaları da medyaya yansımıştı.

İSRAİL HAMANEY'İN ÖLDÜĞÜNDEN EMİN: "CANLI YAYINA ÇIKARSA KÜÇÜK DİLİMİZİ YUTARIZ"

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrailli güvenlik yetkililerinin İran lideri Hamaney’e düzenlenen suikast girişiminin başarılı olduğu kanaatinde olduğu öne sürüldü.

"NİHAİ TEYİDİ BEKLİYORUZ"

Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili de "Eğer Hamaney çıkıp canlı yayında açıklama yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız. Değerlendirmelere göre, 'artık aramızda değil', ancak nihai teyidi bekliyoruz." iddiasında bulundu.

TAHRAN'A EŞ ZAMANLI SALDIRILAR

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a üst düzey siyasi ve askeri yetkilileri hedef alan eş zamanlı saldırılar gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır