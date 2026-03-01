İzmir’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 102 Evler Kavşağı yönünden İnönü Bulvarı üzerinden Hürriyet Caddesi istikametine seyir halinde olan Ahmet Oğuzcan Şimşek idaresindeki motosiklet, 354 Sokak kavşağında G.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Oğuzcan Şimşek ile otomobil sürücüsü G.Y. ve araçta yolcu olarak bulunan N.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 31 Yaşındaki motosiklet sürücüsü Ahmet Oğuzcan Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yolcu , N.G. ise buradaki müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır