Profesyonel masaj deneyimi artık yanınızda: SKG akıllı boyun masaj aleti indirimde

Boyun ve omuzlarınızda biriken o kronik yorgunluk hissini bir türlü aşamıyorsanız vücudunuzun mola vermeye ihtiyacı olabilir. Yoğun tempoda kendinize ayıracağınız küçük bir anı, profesyonel bir terapi seansına dönüştürecek teknolojik bir çözümle karşınızdayız. Kişisel konforunuzu her yere taşımanıza imkan tanıyan SKG boyun masajı aleti Bahar Fırsatları'na özel indirimde. İşte detaylar!

Bahar Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

SKG indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

SKG G7 Pro Fold TENS-EMS Akıllı Boyun Masaj Aleti

TENS, EMS, titreşim ve ısı fonksiyonlarını bir araya getiren 4’lü masaj tekniği özelliğiyle kapsamlı bir masaj hissi yaşatan SKG G7 Pro Fold, trapez ve boyun bölgesine odaklanan mikro uyarıları ve farklı yoğunluk seviyeleriyle kişisel bir kullanım deneyimi yaşatıyor. Sadece 20 dakikalık kısa seanslarda bile hissedilir bir rahatlama sunan cihaz, özellikle masa başı çalışanlar için gün boyu süren bir konfor veriyor. 7 adet kızılötesi ampulden yayılan 650 nm kırmızı ışık uygulamasıyla geniş bir alanda sıcaklık ve rahatlama hissini pekiştiren bu akıllı masaj cihazını, iOS ve Android uyumlu SKG Future Wear mobil uygulaması üzerinden tüm modların ve şiddet ayarlarını kolayca yönetebiliyorsunuz. Üstelik, katlanabilir ve hafif tasarımıyla ofiste, evde veya seyahatte, dilediğiniz her an profesyonel masaj keyfini yanınızda taşımanıza olanak tanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kaliteli ve ürünün özel bir amaç için üretildiği çok belli. Üründe birçok mod bulunmakta ve boynunuz o an neye ihtiyacınız varsa o mod ile rahatlamasını sağlayabilirsiniz."

"İçinden bir taşıma kılıfı cihazın kendisi ve usb şarj kablosu çıkıyor. Cihazın sıcak kompres ve şiddet ayarlarını yapabilmek gerçekten hoş, hem sıcaklık hem masaj modları ve seviyeleri olarak kesinlikle tatmin edici, bilgisayar başında çok zaman geçiren birisi olarak cihazdan inanılmaz derecede memnun kaldım. Cihazın kendisi de ayrıca o kadar premium bir his var ki bu konuda gerçekten parasını bence hak ediyor. Pulse fazla arttırıldığı takdirde boyundaki sinir uçlarınız saç tellerinize kadar size masaj aletinin gücünü hissettirebiliyor, tutunma pedleri son derece kaliteli, ilk elinize aldığınız andan itibaren premium bir ürün satın aldığınızı çok rahat anlayabiliyorsunuz. Kullanım olarak ergonomi olarak bir eksi göremedim, ister otururken ister ayakta ister yatarken boynunuzu çok iyi kavrayabiliyor, bir rahatsızlık da vermiyor."

Bu içerik 4 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.