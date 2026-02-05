Bahar Fırsatları'na özel indirime giren Philips ürünleri burada!

Bir ürün düşünün; hem günlük rutininize hız katsın hem de sunduğu pratiklikle "iyi ki almışım" dedirtsin. Sizin için listelediğimiz indirimli Philips ürünleri de tam olarak böyle; sabahları size zaman kazandıran gelişmiş kişisel bakım ürünleri, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler ya da mutfakta çalışırken ergonomik bir kullanım sunan elektronik cihazlar... İşte, Bahar Fırsatları kapsamında kaçırmamanız gereken Philips ürünleri!
Erkekler için sabah rutinini işkence olmaktan çıkaran, her uzunluktaki sakalı yormadan halleden gerçek bir cihaz olan OneBlade; kısaltma, şekil verme ve tıraş etme özelliklerini tek bir cihazda topluyor. Çift koruma sistemi sayesinde cildi kesme veya tahriş etme korkusunu tamamen ortadan kaldırırken çift taraflı bıçaklarıyla yüz hatlarına mükemmel uyum sağlıyor. İster duşta ıslak ister aynanın karşısında; 45 dakikalık kablosuz performansıyla her zaman hazır.
Profesyonel lazer epilasyon konforunu eve taşıyan Lumea, bir hediyeden çok daha fazlasını vadediyor. Yapay zeka destekli SkinAI teknolojisi ve SenseIQ özelliği sayesinde cilt tonunu analiz edip ışık yoğunluğunu otomatik olarak ayarlıyor; yani hem çok güvenli hem de kişiye özel. Yüzden vücuda kadar farklı bölgeler için tasarlanmış akıllı başlıklarıyla en hassas noktalarda bile harikalar yaratıyor. Kablosuz kullanım özgürlüğüyle konforu zirveye taşıyan bu cihaz sevgiliniz için harika bir hediye seçeneği.
Vücudun her bölgesinde güvenli ve konforlu bir deneyim için tasarlan Philips tıraş makinesi, patentli cilt bakım sistemi ve hipoalerjenik folyosu sayesinde hassas bölgelerde bile tahriş riskini minimize ederek pürüzsüz sonuçlar almanıza yardımcı olurken yuvarlatılmış uçlarıyla cildinizi korur. Çift yönlü düzeltme tarakları sayesinde tüyleri her iki yönde de hızlıca kesebilmenize imkan tanıyan cihaz, %100 su geçirmez yapısıyla duşta rahatça kullanım ve sonrasında pratik bir temizlik imkanı sunar. Koltuk altından göğüs bölgesine, sırttan en hassas alanlara kadar tüm vücutta etkili bir performans sergileyen makineyle, en zor ulaşılan yerlerde bile zahmetsizce tam kontrol sağlayarak kişisel bakımınızı hızlıca tamamlayabilirsiniz.
Saçlarına özen gösterenlerin vazgeçilmezi olan bu düzleştirici, Argan yağıyla zenginleştirilmiş plakaları sayesinde saçları sadece şekillendirmekle kalmıyor, adeta besliyor. ThermoShield teknolojisi saçın doğal nemini koruyup aşırı ısınmayı önlerken iyonik bakım özelliğiyle elektriklenme yapmadan ipeksi bir parlaklık kazandırıyor. Üstelik sadece düzleştirmek için değil, bukle yapmak için de harika bir tasarımı var!
Bilgisayar başında uzun vakit geçirenler için masadaki karmaşayı ortadan kaldıran mouse, ayarlanabilir DPI seçenekleriyle ister oyunlarda ister hassas işlerde tam kontrol sağlıyor. Kablosuz bağlantı özelliği sayesinde çalışma masasını kablo kalabalığından kurtarırken sessiz tıklama özelliğiyle en sessiz ortamlarda bile başkalarını rahatsız etmeden çalışma imkanı sunuyor. Ele tam oturan ergonomik yapısı ve uzun pil ömrüyle hem iş hem de oyun keyfini artırıyor.
Vücut bakımı için özel olarak tasarlanan bu set, standart tıraş makinelerinin aksine hassas bölgelerde bile maksimum güvenlik sunuyor. Benzersiz cilt koruma sistemi ve kompakt yapısı sayesinde koltuk altı, göğüs ve hatta en hassas bölgelerde tahriş korkusu olmadan kullanılabiliyor. Islak ve kuru kullanım özelliğiyle duş rutinine kolayca dahil edilen bu cihaz, pille çalışması sayesinde seyahatlerde pratiklik yaratıyor. Bakımına özen gösteren erkekler için pratik, güvenli ve her zaman ihtiyaç duyacakları işlevsel bir hediye arıyorsanız bu set doğru tercih!
Geniş epilasyon başlığı sayesinde sadece 10 dakikada bacakları tamamen pürüzsüz hale getiren epilasyon cihazının LED ışığı en ince ve gözden kaçabilecek tüyleri bile yakalamayı çok kolaylaştırıyor. Kablosuz tasarımıyla duşta veya banyoda ıslak kullanım imkanı sunarken hassas bölgeler için özel tasarlanan başlıklarıyla konforu en üst seviyeye çıkaran cihaz, hızlı, etkili ve nazik bir bakım arayanlar için harika bir hediye alternatifi.
Evin atmosferini tek bir dokunuşla romantik bir akşam yemeğine, heyecanlı bir maç atmosferine veya sürükleyici bir sinema salonuna dönüştüren Philips Hue, 16 milyon renk seçeneğiyle ışıkları izlediğiniz filmle, dinlediğiniz müzikle veya oynadığınız oyunla senkronize ediyor. Paket içinden çıkan akıllı buton veya telefonunuzdaki uygulama ile ışıkları dilediğiniz gibi kontrol etme imkanı veren bu setle evde değilken bile ışıklandırmanızı yönetebilirsiniz.
Kişisel bakımın en küçük ama en can sıkıcı detaylarını halleden bu Philips seti, burun, kulak ve kaş kıllarını çekme ve acı hissi olmadan, yumuşak bir şekilde temizliyor. PrecisionTrim teknolojisi ve özel koruma sistemi sayesinde cildi incitmeden en verimli kesimi sağlıyor. Üstelik tamamen yıkanabilir olması ve bıçaklarının asla yağlama gerektirmemesi büyük bir kullanım kolaylığı sunuyor. Her erkeğin bakım setinde mutlaka bulunması gereken, uzun ömürlü ve çok işlevli bir hediye seçeneği.
Günlük rutininizi hızlandıran ve her an yanınızda taşıyabileceğiniz Philips Yüz Epilasyon Cihazı, cımbızla almaktan çok daha hızlı, ağdadan ise çok daha nazik bir deneyim sunuyor. Hipoalerjenik başlığı sayesinde cildinizi tahriş etmeden şeftali tüylerini bile zahmetsizce temizler. Kapaktaki entegre ayna ve başlığın etrafındaki dairesel LED ışıkla en küçük kılları bile kolayca fark edip hiçbir noktayı atlamamanızı sağlıyor. Kompakt yapısı sayesinde çantanıza rahatça sığan cihaz, nerede olursanız olun stres yaşamadan dakikalar içinde pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza imkan tanır.
Müzik dinlemeyi bir yaşam biçimi haline getiren sevgiliniz için hem şık hem de çok hafif bir yol arkadaşı bu Philips kulaklık, yumuşak kulak kapakları sayesinde uzun saatler boyunca kulağı hiç yormuyor. Katlanabilir tasarımıyla çantada yer kaplamazken 15 saatlik oynatma süresiyle gün boyu kesintisiz müzik sunuyor. Üzerindeki çok işlevli düğmeyle ise hem müziği hem de gelen aramaları kontrol etmek çok pratik.
Airfryer’ı sadece patates kızartmak için değil, bir fırın gibi kullanan sevgiliniz için mutfakta fark yaratacak çok şık ve kullanışlı bir hediye olan bu aksesuar seti, 1,4 kilogramlık geniş kapasitesi ve yapışmaz silikon malzemesiyle keklerden fırın makarnalara, sulu yemeklerden ekmeklere kadar her şeyi hazırlamayı kolaylaştırıyor.
Bu içerik 3 Mart 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.