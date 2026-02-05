Bahar Fırsatları'na özel indirime giren Philips ürünleri burada!

Bir ürün düşünün; hem günlük rutininize hız katsın hem de sunduğu pratiklikle "iyi ki almışım" dedirtsin. Sizin için listelediğimiz indirimli Philips ürünleri de tam olarak böyle; sabahları size zaman kazandıran gelişmiş kişisel bakım ürünleri, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler ya da mutfakta çalışırken ergonomik bir kullanım sunan elektronik cihazlar... İşte, Bahar Fırsatları kapsamında kaçırmamanız gereken Philips ürünleri!

1. Erkek bakımında ezber bozan teknoloji: Philips OneBlade Islak/Kuru Kullanım Yüz için Hibrit Tıraş Makinesi

Erkekler için sabah rutinini işkence olmaktan çıkaran, her uzunluktaki sakalı yormadan halleden gerçek bir cihaz olan OneBlade; kısaltma, şekil verme ve tıraş etme özelliklerini tek bir cihazda topluyor. Çift koruma sistemi sayesinde cildi kesme veya tahriş etme korkusunu tamamen ortadan kaldırırken çift taraflı bıçaklarıyla yüz hatlarına mükemmel uyum sağlıyor. İster duşta ıslak ister aynanın karşısında; 45 dakikalık kablosuz performansıyla her zaman hazır.

Kullanıcılar ne diyor?

“Her erkeğin kullanması gereken bir kişisel bakım cihazı gerçekten tavsiye ederim.”

“Çok başarılı ve uzun ömürlü bir ürün her tıraşta kullanıyorum.”

2. Profesyonel bakımı evine taşıyın: Philips Lumea BRI953/01 Lazer Epilasyon Cihazı

Profesyonel lazer epilasyon konforunu eve taşıyan Lumea, bir hediyeden çok daha fazlasını vadediyor. Yapay zeka destekli SkinAI teknolojisi ve SenseIQ özelliği sayesinde cilt tonunu analiz edip ışık yoğunluğunu otomatik olarak ayarlıyor; yani hem çok güvenli hem de kişiye özel. Yüzden vücuda kadar farklı bölgeler için tasarlanmış akıllı başlıklarıyla en hassas noktalarda bile harikalar yaratıyor. Kablosuz kullanım özgürlüğüyle konforu zirveye taşıyan bu cihaz sevgiliniz için harika bir hediye seçeneği.

Kullanıcılar ne diyor?

“İşe yarayacağına emin olmadan sadece Philips kalitesine güvenerek aldım. Hala düşünen varsa düşünmesin hemen alsın derim. 3 kez uyguladım neredeyse tüyler artık hiç görünmüyor, çok geç çıkıyor, gerçekten işe yaradı. Ama sabredin ilk kullanımda mucize beklemeyin.”

“İlk deneyimde etkisini gösterdi ilerleyen zamanlarda daha etkili olacağına inanıyorum.”

3. Hem kuru hem ıslak kullanıma uygun: Philips Vücut Bakım 5000 Serisi Hassas Bölge ve Vücut Tıraş Makinesi

Vücudun her bölgesinde güvenli ve konforlu bir deneyim için tasarlan Philips tıraş makinesi, patentli cilt bakım sistemi ve hipoalerjenik folyosu sayesinde hassas bölgelerde bile tahriş riskini minimize ederek pürüzsüz sonuçlar almanıza yardımcı olurken yuvarlatılmış uçlarıyla cildinizi korur. Çift yönlü düzeltme tarakları sayesinde tüyleri her iki yönde de hızlıca kesebilmenize imkan tanıyan cihaz, %100 su geçirmez yapısıyla duşta rahatça kullanım ve sonrasında pratik bir temizlik imkanı sunar. Koltuk altından göğüs bölgesine, sırttan en hassas alanlara kadar tüm vücutta etkili bir performans sergileyen makineyle, en zor ulaşılan yerlerde bile zahmetsizce tam kontrol sağlayarak kişisel bakımınızı hızlıca tamamlayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Eşimin zaten kullandığı üründü. 8 yıldır kullanıyor bıçağı biraz keskinliğini yitirmişti tekrar aynısından aldık bir 8 yıl daha kullanır diye düşünüyorum."

"Yorum yapmak için kullanmayı bekledim ve akşam kullandım. Tek kelime ile harika bir ürün, jilet gibi sıfır alıyor. tüm özel bölgelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Teşekkkürler Philips, Teşekkürler Amazon."

4. Saniyeler içinde kuaförden çıkmış gibi: Philips BHS520/00 Saç Düzleştirici

Saçlarına özen gösterenlerin vazgeçilmezi olan bu düzleştirici, Argan yağıyla zenginleştirilmiş plakaları sayesinde saçları sadece şekillendirmekle kalmıyor, adeta besliyor. ThermoShield teknolojisi saçın doğal nemini koruyup aşırı ısınmayı önlerken iyonik bakım özelliğiyle elektriklenme yapmadan ipeksi bir parlaklık kazandırıyor. Üstelik sadece düzleştirmek için değil, bukle yapmak için de harika bir tasarımı var!

Kullanıcılar ne diyor?

“Saçlarım çok fazla ve kalın telli ama yine de çok iyi düzleştiriyor. Çok çabuk ısınıyor bu da çok sevdiğim özelliği”

“Tasarımı çok şık buz mavisi renginde, ısınması inanılmaz hızlı, 190 derecede 10 dakikada saçlarımı düzleştirdim. Bukle yapma kısmı da benım için çok önemliydi, cihazın şekil yapısı ve kavrayışı buna çok elverişli, bukleleri de tek seferde yaptı açıkçası ilk kullanımıma göre benden 10 puan aldı.”

5. Hem şık hem uzun ömürlü: Philips SPK7315 M315 Kablosuz Sessiz Mouse

Bilgisayar başında uzun vakit geçirenler için masadaki karmaşayı ortadan kaldıran mouse, ayarlanabilir DPI seçenekleriyle ister oyunlarda ister hassas işlerde tam kontrol sağlıyor. Kablosuz bağlantı özelliği sayesinde çalışma masasını kablo kalabalığından kurtarırken sessiz tıklama özelliğiyle en sessiz ortamlarda bile başkalarını rahatsız etmeden çalışma imkanı sunuyor. Ele tam oturan ergonomik yapısı ve uzun pil ömrüyle hem iş hem de oyun keyfini artırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Harika bir mouse, Philips küçük aletleri gerçekten çok iyi. Uzun menzilli çekim alanı var. 7 metre uzaklıktaki Android TV'de müthiş ve takılmadan çalışıyor.”

“Neredeyse bir yıldır kullanıyorum ve çok memnunum. İçinde Philips pilli ile gönderiliyor ve bir yıldır bitmedi. Tıklama sesi rahatsız etmiyor, tutuşu da rahat. Fiyatının uygun olması da tercih sebebi. Bu bozulursa muhtemelen yine aynısından sipariş ederim.”

6. Her zaman pürüzsüz sonuçlar: Philips BG1024/15 Islak/Kuru Vücut Bakım Seti

Vücut bakımı için özel olarak tasarlanan bu set, standart tıraş makinelerinin aksine hassas bölgelerde bile maksimum güvenlik sunuyor. Benzersiz cilt koruma sistemi ve kompakt yapısı sayesinde koltuk altı, göğüs ve hatta en hassas bölgelerde tahriş korkusu olmadan kullanılabiliyor. Islak ve kuru kullanım özelliğiyle duş rutinine kolayca dahil edilen bu cihaz, pille çalışması sayesinde seyahatlerde pratiklik yaratıyor. Bakımına özen gösteren erkekler için pratik, güvenli ve her zaman ihtiyaç duyacakları işlevsel bir hediye arıyorsanız bu set doğru tercih!

Kullanıcılar ne diyor?

“Harika bir ürün, kullanımı kolay ve işini iyi yapıyor.”

“Mükemmel bir cihaz. Başlığı ile kullanınca gayet güzel temizlik yapıyor. Ürünün başlığı su ile temizlenebiliyor. Ben suyla temizlemedim, içinden fırça çıkıyor zaten. Alkalin pil ile gelmiş. Motoru çok kuvvetli çalışıyor.”

7. En kısa tüylerde bile maksimum performans: Philips BRE700/05 Epilasyon Cihazı

Geniş epilasyon başlığı sayesinde sadece 10 dakikada bacakları tamamen pürüzsüz hale getiren epilasyon cihazının LED ışığı en ince ve gözden kaçabilecek tüyleri bile yakalamayı çok kolaylaştırıyor. Kablosuz tasarımıyla duşta veya banyoda ıslak kullanım imkanı sunarken hassas bölgeler için özel tasarlanan başlıklarıyla konforu en üst seviyeye çıkaran cihaz, hızlı, etkili ve nazik bir bakım arayanlar için harika bir hediye alternatifi.

Kullanıcılar ne diyor?

“Tam anlamıyla süper. Hiç acı yok. Çok kısa tüyleri bile alıyor. Biraz fazla sesli çalışıyor sadece.”

“Küçük ev aletlerinde Philips'ten çok memnun olduğum için aldım. Çok ama çok memnun kaldım. Özellikle hassas başlığı mükemmel, acıyı kesinlikle azaltıyor. Ergonomik yapısı ve ışığı da çok iyi. Biraz sesli çalışıyor ama o kadar kusur da olur, neticede önemli olan performans. Kesinlikle fiyat performans ürünü. Alın aldırın derim.”

8. Evinizin modunu tek dokunuşla değiştiren: Philips Hue WCA 9-75W Kumandalı Akıllı Işıklandırma Başlangıç Seti (3'lü)

Evin atmosferini tek bir dokunuşla romantik bir akşam yemeğine, heyecanlı bir maç atmosferine veya sürükleyici bir sinema salonuna dönüştüren Philips Hue, 16 milyon renk seçeneğiyle ışıkları izlediğiniz filmle, dinlediğiniz müzikle veya oynadığınız oyunla senkronize ediyor. Paket içinden çıkan akıllı buton veya telefonunuzdaki uygulama ile ışıkları dilediğiniz gibi kontrol etme imkanı veren bu setle evde değilken bile ışıklandırmanızı yönetebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün çok iyi. Renk seçenekleri verdiği ışık seviyesi çok iyi. Uygulamada birçok seçenek var. Kesinlikle tavsiye ederim.”

“Amazon güvencesi ile hızlı ve sağlam olarak alındı, Apple Siri ile uyumlu olması, ses ile kontrol çok kullanışlı. Her odanıza almamak için zor duruyorsunuz.”

9. Acısız ve pratik temizliğin en güvenli yolu: Philips NT3650/16 Burun, Kulak ve Kaş Düzeltici

Kişisel bakımın en küçük ama en can sıkıcı detaylarını halleden bu Philips seti, burun, kulak ve kaş kıllarını çekme ve acı hissi olmadan, yumuşak bir şekilde temizliyor. PrecisionTrim teknolojisi ve özel koruma sistemi sayesinde cildi incitmeden en verimli kesimi sağlıyor. Üstelik tamamen yıkanabilir olması ve bıçaklarının asla yağlama gerektirmemesi büyük bir kullanım kolaylığı sunuyor. Her erkeğin bakım setinde mutlaka bulunması gereken, uzun ömürlü ve çok işlevli bir hediye seçeneği.

Kullanıcılar ne diyor?

“Burun kılları için aldım. Daha öncede yine Philips'in ucu turuncu olan modelini 13 yıldan fazla kullandım. Sert zemine defalarca düşürdüğüm için zarar gördü ve yine Philips almak istedim. Kesinlikle güzel ve kaliteli bir ürün.”

“Tam istediğim gibi, kulak, burun, çok rahat, işini güzel yapıyor.”

10. Bakım rutinini acısız ve hızlı kılan: Philips BRR454/00 Yüz Epilasyon Cihazı

Günlük rutininizi hızlandıran ve her an yanınızda taşıyabileceğiniz Philips Yüz Epilasyon Cihazı, cımbızla almaktan çok daha hızlı, ağdadan ise çok daha nazik bir deneyim sunuyor. Hipoalerjenik başlığı sayesinde cildinizi tahriş etmeden şeftali tüylerini bile zahmetsizce temizler. Kapaktaki entegre ayna ve başlığın etrafındaki dairesel LED ışıkla en küçük kılları bile kolayca fark edip hiçbir noktayı atlamamanızı sağlıyor. Kompakt yapısı sayesinde çantanıza rahatça sığan cihaz, nerede olursanız olun stres yaşamadan dakikalar içinde pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza imkan tanır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Tereddüt ederek aldığım bir ürün. Markaya güvenerek aldım, iyiki de almışım kuaföre verdiğim paralara acıyorum.kesinlikle çok kullanışlı pratik bir kaç kez kullandıktan sonra yorum yapmak istedim,ben kaş üstü yanak çene yüzün her kısmında detaylı kullandım acı hissi hiç yok 2 dk. yetiyor."

"Hayatımda aldığım en fiyat/performans üründür kesinlikte. Çok pratik ve kolay. Kılları gürleştirmiyor. Tanıdığım herkese aldırıyorum."

Konfor ve ses bir arada: Philips TAUH202 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Müzik dinlemeyi bir yaşam biçimi haline getiren sevgiliniz için hem şık hem de çok hafif bir yol arkadaşı bu Philips kulaklık, yumuşak kulak kapakları sayesinde uzun saatler boyunca kulağı hiç yormuyor. Katlanabilir tasarımıyla çantada yer kaplamazken 15 saatlik oynatma süresiyle gün boyu kesintisiz müzik sunuyor. Üzerindeki çok işlevli düğmeyle ise hem müziği hem de gelen aramaları kontrol etmek çok pratik.

Kullanıcılar ne diyor?

“Şarj süresi ve ses kalitesiyle ben çok beğendim.”

“İhtiyacımı karşıladı. Kulağa takıldığı anda kesinlikle sesi dışarı vermiyor. En geriden gelen sesleri bile duymanızı sağlıyor. Bir iki izlediğim videoları tekrar açıp izleyince geri planda olan sesleri de bütüne kattığı için ne olsa bu kulaklık ile dinleyerek dış dünyadan tamamen uzaklaşmak istiyorum.”

Mutfakların en iyi yardımcısı: Philips HD9952/00 Airfryer XXL Pişirme Ustası Seti

Airfryer’ı sadece patates kızartmak için değil, bir fırın gibi kullanan sevgiliniz için mutfakta fark yaratacak çok şık ve kullanışlı bir hediye olan bu aksesuar seti, 1,4 kilogramlık geniş kapasitesi ve yapışmaz silikon malzemesiyle keklerden fırın makarnalara, sulu yemeklerden ekmeklere kadar her şeyi hazırlamayı kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Mükemmel ürün. Eğer kek, fırın makarna, pilav vb. yemekleri yapmayı istiyorsanız mutlaka almanız gereken bir aparat. Gayet büyük ve mükemmel kalitede. Bunu almayıp yapışmaz kağıt vb. şeylerde kullanabilirsiniz ancak bütçeniz var ise bu çok daha sağlıklı ve yıllarca kullanacağınız bir aparat. Ben aldığıma çok memnunum ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Kalitesi, yıllarca kullanacağım bir aparat olması sebebi ile orjinal üründen vazgeçmeyin.”

“Xiaomi 6,5 litre ile kullanmak üzere aldım. Çok memnunum, pişirme konusunda hiç bir sıkıntı ve fark yok. Temizlemesi çok kolay.”

