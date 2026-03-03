Çatal kaşık dahi çalan hırsızları polis yakaladı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son bir hafta içerisinde kentin farklı noktalarında denetimler yapıldı. Denetimlerde 10’u hapis cezası olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 20 kişi yakalandı. Denetimlerde 7 ruhsatsız silah ile birlikte 15 bıçak, 62 adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetimlerde ayrıca 3 işyerinden ve kurumdan hırsızlık olmak üzere toplam 4 hırsızlık olayının da faali olduğu belirtilen 3 kişinin yakalanırken, şahısların girdikleri iş yerinden çaldıkları çatal ve kaşıklarda ele geçirildi. Olayda ayrıca çalınan bir motosiklette bulunarak sahibine teslim edildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır