HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çatal kaşık dahi çalan hırsızları polis yakaladı

Afyonkarahisar’da polis tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalanırken, denetimlerde çatal kaşık dahi çalan 3 kişi ise gözaltına alındı.

Çatal kaşık dahi çalan hırsızları polis yakaladı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son bir hafta içerisinde kentin farklı noktalarında denetimler yapıldı. Denetimlerde 10’u hapis cezası olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 20 kişi yakalandı. Denetimlerde 7 ruhsatsız silah ile birlikte 15 bıçak, 62 adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Denetimlerde ayrıca 3 işyerinden ve kurumdan hırsızlık olmak üzere toplam 4 hırsızlık olayının da faali olduğu belirtilen 3 kişinin yakalanırken, şahısların girdikleri iş yerinden çaldıkları çatal ve kaşıklarda ele geçirildi. Olayda ayrıca çalınan bir motosiklette bulunarak sahibine teslim edildi.

Çatal kaşık dahi çalan hırsızları polis yakaladı 1

Çatal kaşık dahi çalan hırsızları polis yakaladı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her 3 kişiden biri bu hastalığa sahip! Kalp krizi riskini artırıyorHer 3 kişiden biri bu hastalığa sahip! Kalp krizi riskini artırıyor
Bakan Gürlek'ten Bakan Ersoy'a ziyaretBakan Gürlek'ten Bakan Ersoy'a ziyaret

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

"Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenomen diziye konuk olacak" iddiası

"Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenomen diziye konuk olacak" iddiası

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.