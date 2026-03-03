HABER

Türkiye bu cinayeti konuştu! Fatma Nur öğretmenin cenaze töreni düzenlendi

Çekmeköy’de okulda bir öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik’in cenaze töreni görev yaptığı okulda gerçekleştirildi.

Türkiye bu cinayeti konuştu! Fatma Nur öğretmenin cenaze töreni düzenlendi

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir okulda dün öğrencisi tarafından bıçaklandıktan sonra hastanede hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu götürülmüştü.

Öğretmenin cenazesi yapılan incelemelerin ardından sabah saatlerinde abisine teslim edildi.

Çelik için bugün saat 12.00’de Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde anma töreni yapıldı.

Fatma Nur Çelik’in cenazesinin ise yarın Konya’da kılınacak öğlen namazının ardından Musalla Mezarlığı'ndan toprağa verileceği öğrenildi.

