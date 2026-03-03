Derbent Barajı’nda su seviyesi zirvede

Denizli’nin Buldan ilçesinde yer alan Derbent Barajı, son dönemde etkili olan yağışların ardından su seviyesini önemli ölçüde artırdı. Baraj, kendi havzasından gelen suyun yanı sıra Dımbazlar Göletinden taşan suların da katkısıyla geçtiğimiz dönemlerin en yüksek doluluk oranına ulaştı. Artan su seviyesi, özellikle tarımsal sulama açısından üreticileri sevindirirken, yer altı su kaynaklarının beslenmesi bakımından da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bölge halkı, yağışların devam etmesiyle birlikte barajdaki doluluk oranının korunmasını umut ediyor.



