Derbent Barajı’nda su seviyesi zirvede

Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan Derbent Barajı, son yağışlarla birlikte hem kendi havzasından hem de Dımbazlar Göletiden gelen sular sayesinde son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Denizli’nin Buldan ilçesinde yer alan Derbent Barajı, son dönemde etkili olan yağışların ardından su seviyesini önemli ölçüde artırdı. Baraj, kendi havzasından gelen suyun yanı sıra Dımbazlar Göletinden taşan suların da katkısıyla geçtiğimiz dönemlerin en yüksek doluluk oranına ulaştı. Artan su seviyesi, özellikle tarımsal sulama açısından üreticileri sevindirirken, yer altı su kaynaklarının beslenmesi bakımından da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bölge halkı, yağışların devam etmesiyle birlikte barajdaki doluluk oranının korunmasını umut ediyor.

Denizli
