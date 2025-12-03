HABER

Kayıp Alzheimer hastası için seferber olundu! Günlerdir her yerde aranıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için başlatılan arama çalışması 6 gündür devam ediyor. AFAD koordinesinde devam eden çalışmalara jandarma ile çok sayıda arama kurtarma ekibi destek veriyor.

İlçeye bağlı Evciler Mahallesi'ndeki evinden 28 Kasım Cuma günü ayrılan ve tekrar dönmeyen Mustafa Abi'yi arama çalışmaları sürüyor.

DAĞLIK VE ORMANLIK ALAN ARANDI

Ekipler, arama alanını genişleterek özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerde yoğun tarama yaptı.

YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU

Zaman zaman etkili olan yoğun sis, bazı bölgelerde arama çalışmalarını güçleştirirken olası bir bulunma durumuna karşı sağlık ekipleri ve ambulans bölgede hazır bekletildi.

Gün boyu yapılan çalışmalardan şu ana kadar bir sonuç alınamaması üzerine arama faaliyetlerinin seyriyle ilgili yeniden değerlendirme yapılacağı bildirildi.

Yakınları, 6 gündür kayıp olan Mustafa Abi'den gelecek sevindirici bir haberi beklemeye devam ediyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

