Jacobs kapsül kahvelerde son güne özel harika fırsatlar!

İster hafif ve yumuşak bir kahve ister keskin ve yoğun bir espresso arayın, her anınıza eşlik edecek şekilde tasarlanan Jacobs kapsülleri, gün boyu rahatça tüketebileceğiniz dengeli aromaları ve kadifemsi dokusuyla sizi evinizin konforunda kahve keyfiyle buluşturuyor. Nespresso kahve makinenizle uyumlu olmalarıyla da uygun fiyatlı bir kahve deneyimi yaşatıyor!

1. Keskin ve yoğun: Jacobs Lungo Intenso 8 Kapsül Kahve (10x10 Paket)

Jacobs Lungo Intenso 8, daha güçlü ve keskin tatları sevenler için ideal. Lungo (110 ml) olarak servis edebileceğiniz bu kahve, dengeli notaları ve kadifemsi dokusuyla damağınızda uzun süre kalıcı bir tat bırakıyor. Günün her anında kendinizi ödüllendirmek için Jacobs Lungo Intenso 8’i tercih edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün kalitesi paketleme kargo hepsi tam puan. Kapsül kahveler çok pahalı oluyor, bu kahveler çok daha makule geliyor. Ayrıca bir kere alıştım bırakamıyorum.”

“En sevdiğim aroma ve çoklu paket ile uyguna geliyor.”

2. JACOBS Origins Guatemala Kapsül Kahve 18 Adet

Guatemala'dan %100 Arabica kahve çekirdekleri Jacobs ORIGINS ile narin, aromatik ve meyvemsi bir espresso deneyimi yaşatıyor. Elma ve narenciye notalarını barındıran, dengeli ve rafine bir lezzete sahip Guatemala Nespresso kahve makinesine uyumlu yapısıyla da kahve keyfini uyguna getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Tadını çok beğendim kargo her zamanki gibi hasarsız geldi.”

“İlk defa deniyorum. İçimi keyifliydi lezzetliydi tavsiye ederim.”

3. İster meyvemsi ister çeşnili: Jacobs Espresso 7 ve 10 Kapsül Kahve Avantaj Seti (20 Kapsül)

Hangi Jacobs kapsül kahveyi alacağınıza karar veremediyseniz iki farklı lezzeti birleştiren bu sete bir göz atabilirsiniz. Jacobs Espresso 7, dengeli ve meyvemsi aromaya sahip orta yoğunluktaki bir karışımken Jacobs Espresso 10, daha yoğun ve güçlü bir kahve deneyimi yaşamak isteyenlere hitap eder. Baharatlı ve meyvemsi notalarla zenginleştirilmiş Espresso 10, espresso (40 ml) olarak içildiğinde ağızda uzun süre kalıcı ve etkileyici bir tat bırakıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Nespresso makinesinde kullanıyoruz ve çok güzel kendi kapsüllerine o kadar para vermeye gerek yok.”

“Tam bir fiyat performans ürünü.”

4. Hafif ve kadifemsi: Jacobs Lungo 6 Classico Kapsül Kahve (10x10 Paket)

Jacobs 6, gün boyu keyifle içebileceğiniz hafif bir espresso sunuyor. Özenle seçilmiş kahve çekirdekleri, sıcak baharat ve odunsu notalarla birleşerek damakta hoş bir tat bırakıyor. Lungo (110 ml) olarak içebileceğiniz gibi dilerseniz süt veya şeker ekleyerek kendi tarzınıza göre yumuşatabileceğiniz Jacobs 6 ile ev konforunda, pürüzsüz ve yumuşak bir kahvenin tadını çıkarabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Nespresso c30 mini kullanıyorum, tam uyumlu. Makinayi zorlamiyor ve tadı şahane. Espresso severler sever tam aroma.”

“Tam bir fiyat performans ürünü. Piyasadaki birçok ürüne kıyasla çok dengeli.”

5. Jacobs Espresso 7 Classico Kapsül Kahve 30 Kapsül

Dengeli ve meyvemsi aromasıyla her yudumda keyif veren Jacobs Espresso 7, orta yoğunluktaki yapısıyla tatlı ve zarif bir lezzet sunuyor. Espresso (40 ml) olarak servis edilebilir ve isteğe göre süt veya şekerle kişiselleştirilebilir olan kapsül kahve seti, kadifemsi dokusuyla da hem yumuşak bir içim sağlıyor hem de evde kahve keyfini üst seviyeye taşıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Nespresso makinem için alternatif kapsüller arasında favorim bu.”

“Espressonun makinedeki çekim süresini kendi damak keyfinize göre ayarlarsanız, fazlasıyla tatmin edici sonuçlar veriyor. Ben 7 numarayı, lungo + espresso olarak çekerek karıştırdığımda iyi bir sonuç aldım. Makinede zorlanma (C45 Essenza Plus) ya da orijinal kapsüller yapılırken çıkan sesten farklı bir şey duymadım. ”

6. Jacobs Lungo 6 Classico ve 8 Intenso Kapsül Kahve Avantaj Seti 20 Kapsül

Sıcak baharat ve odunsu notalarla harmanlanan Jacobs Lungo 6 Classico ile güçlü ve keskin aromaların hakim olduğu Jacobs Lungo 8 Intenso kapsül kahvelerinin birleştiği bu set, yeni tatlar denemek isteyenler için harika bir fırsat sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Klasik lezzet, Nespresso ile sorun yaşatmıyor, kampanya denk geldikçe stok yapıyorum.”

“Denemek için aldım tek kelime ile harika. nespresso ya dünya para vermeye hiç gerek yok inanılmaz yumuşak ve lezzetli bir muadil.”

