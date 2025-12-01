Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Adidas ayakkabının fiyatı Büyük Final Günleri'nin son gününde düştü!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adidas ayakkabının fiyatı Büyük Final Günleri'nin son gününde düştü!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Günlük koşturmacada rahat, hafif ve destekleyici bir spor ayakkabıya ihtiyaç duyuyorsanız ama hangi modeli tercih edeceğinize karar veremiyorsanız doğru yerdesiniz. Spor salonunda, okulda, yürüyüşte ya da hafta sonu gezilerinde hem konfor hem de modern bir görünüm sunan adidas erkek ayakkabıda Büyük Final Günleri'ne özel indirim var. İşte detaylar!

Her yaşa ve her stile hitap eden kullanımı kolay bir spor ayakkabı arayışındaysanız ve “Sadece spor için değil gün boyu da giyebileyim.” diyorsanız bu fırsatı kaçırmamalısınız. Uzun süre ayakta kaldığınızda bile rahatsız etmeyen bir taban yapısı ve nefes alabilen bir tasarıma sahip adidas Eclyptix ile ister hafif egzersizlerde ister yoğun iş temposunda olun, çok yönlü kullanım sunan bu modelin Büyük Final Günleri'ndeki fırsatını kaçırmayın!

Retro stil günlük konfor: adidas Sportswear Eclyptix 2000 Erkek Spor Ayakkabı

Adidas ayakkabının fiyatı Büyük Final Günleri nin son gününde düştü! 1

Geçmişin ikonik sneaker görünümünü günümüz konforuyla birleştiren adidas Sportswear Eclyptix 2000, 2000’ler sneaker kültürünü yansıtan tasarımıyla nostaljik bir hava taşırken Cloudfoam orta taban yastıklaması sayesinde her adımda rahatlık sağlıyor. Nefes alabilen file ve sentetik saya yapısı, uzun saatler boyunca giyildiğinde bile ayakları ferah tutarken kauçuk dış tabanı sayesinde günlük kullanımda güven veriyor. Normal kalıp ve bağcıklı tasarımıyla hem şık hem de pratik bir seçenek olan bu model, spor şıklığı günlük stiline taşımak isteyenler için ideal bir tercih.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rahat ve fiyatının karşılığı kadar bir ürün. Ben yarım ya da bir numara büyük alırsanız sanki daha iyi olur gibi. Ekonomik ve rahat bir tercih diyebilirim. Memnun kaldım."
  • "Normalde 45,5 giyiyorum ama kalıbı çok ufak olduğu için ayağıma olmadı ben de babama verdim ayakkabıyı ama taban rahatlığı gerçekten çok iyi bir ayakkabı. Alacak olanların 1-2 beden büyük sipariş vermesini tavsiye ederim."
Adidas ayakkabının fiyatı Büyük Final Günleri nin son gününde düştü! 2

Bu içerik 1 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

