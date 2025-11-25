Under Armour ayakkabıda Gülümseten Kasım fırsatını kaçırmayın!

Spor ayakkabılar artık sadece spor salonu için değil; günlük kombinlerde, hafta sonu yürüyüşlerinde, şehir içi gezilerde de tercih ediliyor. Bu yüzden her adımda güven veren bir ayakkabı bulmak oldukça önemli hale geliyor. Uzun mesafe koşucuları, spor salonu müdavimleri, gün içinde binlerce adım atan çalışanlar ya da sadece rahat bir ayakkabı arayanlar... Fiyatların arttığı bir dönemde Gülümseten Kasım’ın son fırsatlarında Under Armour ayakkabıda indirim başladı!

Doğa koşullarına uyumlu: Under Armour UA Charged Rogue 3 Storm Erkek Koşu Ayakkabısı

Düz, asfalt veya beton zeminlerde etkili kullanım sağlayan Under Armour ayakkabı,, nefes alabilen kumaşı sayesinde hava dolaşımını artırarak terlemeyi önlerken Storm teknolojisiyle su tutmaz yapıya sahip olup nefes alabilirlikten ödün vermez. EVA orta taban ve lüks köpükten üretilen çıkarılabilir tabanlık her adımda ekstra yastıklama sunarken çift yoğunluklu Charged Cushioning® destekli orta taban kaybedilen enerjiyi anında geri kazandırarak koşu performansını yukarı taşır. Stratejik olarak güçlendirilmiş kauçuk dış taban ise aşınmaya en yatkın bölgelerde dayanıklılığı artırır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Hafif ve bir miktar giyince tabanı ayağınıza göre daha yumuşak hale gelip çok konforlu hale geliyor. Ayrıca yakışıklı bir ayakkabı. İndirime girerse bir çift daha alıp saklamayı düşünüyorum. Tavsiyem 1 numara büyük almanızdır. Not: 46eu 30cm olup, 29 cm giyenler için daha uygundur."

"Ben tam numaramı aldım, biraz sıkıyor bir kaç giyimden sonra çorap gibi oluyor. Under Armour'u fiyat olarak da kalite olarak da beğeniyorum, alınır, çok hoş duruşu."

Bu içerik 25 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.