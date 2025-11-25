Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Under Armour ayakkabıda Gülümseten Kasım fırsatını kaçırmayın!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Under Armour ayakkabıda Gülümseten Kasım fırsatını kaçırmayın!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülümseten Kasım’ın son günlerinde hala spor rutininize güç katacak, yağmurlu havalarda bile sizi yarı yolda bırakmayacak bir koşu ayakkabısı arıyorsanız doğru zamanda doğru yerdesiniz. Yoğun tempoda çalışanlar, düzenli yürüyüş yapanlar, koşuya yeni başlayanlar ya da performans odaklı spor yapanlar buraya! Kaliteli taban desteğine sahip, nefes aldıran, ayağı sabitleyen ve yağmurda kaymayan Under Armour ayakkabı indirimde!

Spor ayakkabılar artık sadece spor salonu için değil; günlük kombinlerde, hafta sonu yürüyüşlerinde, şehir içi gezilerde de tercih ediliyor. Bu yüzden her adımda güven veren bir ayakkabı bulmak oldukça önemli hale geliyor. Uzun mesafe koşucuları, spor salonu müdavimleri, gün içinde binlerce adım atan çalışanlar ya da sadece rahat bir ayakkabı arayanlar... Fiyatların arttığı bir dönemde Gülümseten Kasım’ın son fırsatlarında Under Armour ayakkabıda indirim başladı!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Under Armour indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Doğa koşullarına uyumlu: Under Armour UA Charged Rogue 3 Storm Erkek Koşu Ayakkabısı

Under Armour ayakkabıda Gülümseten Kasım fırsatını kaçırmayın! 1

Düz, asfalt veya beton zeminlerde etkili kullanım sağlayan Under Armour ayakkabı,, nefes alabilen kumaşı sayesinde hava dolaşımını artırarak terlemeyi önlerken Storm teknolojisiyle su tutmaz yapıya sahip olup nefes alabilirlikten ödün vermez. EVA orta taban ve lüks köpükten üretilen çıkarılabilir tabanlık her adımda ekstra yastıklama sunarken çift yoğunluklu Charged Cushioning® destekli orta taban kaybedilen enerjiyi anında geri kazandırarak koşu performansını yukarı taşır. Stratejik olarak güçlendirilmiş kauçuk dış taban ise aşınmaya en yatkın bölgelerde dayanıklılığı artırır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hafif ve bir miktar giyince tabanı ayağınıza göre daha yumuşak hale gelip çok konforlu hale geliyor. Ayrıca yakışıklı bir ayakkabı. İndirime girerse bir çift daha alıp saklamayı düşünüyorum. Tavsiyem 1 numara büyük almanızdır. Not: 46eu 30cm olup, 29 cm giyenler için daha uygundur."
  • "Ben tam numaramı aldım, biraz sıkıyor bir kaç giyimden sonra çorap gibi oluyor. Under Armour'u fiyat olarak da kalite olarak da beğeniyorum, alınır, çok hoş duruşu."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Under Armour ayakkabıda Gülümseten Kasım fırsatını kaçırmayın! 2

Bu içerik 25 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Stanley termos 1040 TL indirime girdi!

Stanley termos 1040 TL indirime girdi!

 BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

Gülümseten Kasım'a özel Gillette tıraş bıçakları indirimde

Gülümseten Kasım'a özel Gillette tıraş bıçakları indirimde

 ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

 Gülümseten Kasım'da yüksek indirimi olan markalar burada!

Gülümseten Kasım'da yüksek indirimi olan markalar burada!

 A101'e Samsung televizyon geliyor!

A101'e Samsung televizyon geliyor!

 Çok sevilen Stanley termosta 559 TL indirim var!!

Çok sevilen Stanley termosta 559 TL indirim var!!

 28 Kasım'da BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

28 Kasım'da BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
under armour under armour ayakkabı under armour erkek ayakkabı
İş birliği İçerikleri
BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

A101'e Samsung televizyon geliyor!

A101'e Samsung televizyon geliyor!

Bavuldan farkı yok!

Bavuldan farkı yok!

Sağlıklı adımların sırrı Crocs terlikte büyük indirim başladı!

Sağlıklı adımların sırrı Crocs terlikte büyük indirim başladı!

Sızdırmaz, hafif ve indirimli Stanley termosu kaçırmayın!

Sızdırmaz, hafif ve indirimli Stanley termosu kaçırmayın!

Sızdırmaz, hafif ve indirimli Stanley termosu kaçırmayın!

Sızdırmaz, hafif ve indirimli Stanley termosu kaçırmayın!

Yatırım değerinde Gülümseten Kasım fırsatı!

Yatırım değerinde Gülümseten Kasım fırsatı!

PUMA ayakkabıda dev fırsat var!

PUMA ayakkabıda dev fırsat var!

Bugün ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

28 Kasım'da BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

28 Kasım'da BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

Roborock robot süpürgede Gülümseten Kasım kampanyası!

Roborock robot süpürgede Gülümseten Kasım kampanyası!

Roborock robot süpürgede Gülümseten Kasım kampanyası!

Roborock robot süpürgede Gülümseten Kasım kampanyası!

Konforlu seyahatin sırı SAMSONITE çantada dev fırsat!

Konforlu seyahatin sırı SAMSONITE çantada dev fırsat!

Seiko saat şimdi kısa süreliğine indirimde!

Seiko saat şimdi kısa süreliğine indirimde!

Stanley termos 1040 TL indirime girdi!

Stanley termos 1040 TL indirime girdi!

Bugün BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

Bugün BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

Calvin Klein'dan büyük fırsat!

Calvin Klein'dan büyük fırsat!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

A101'e Samsung televizyon geliyor!

A101'e Samsung televizyon geliyor!

Bavuldan farkı yok!

Bavuldan farkı yok!

Sağlıklı adımların sırrı Crocs terlikte büyük indirim başladı!

Sağlıklı adımların sırrı Crocs terlikte büyük indirim başladı!

Sızdırmaz, hafif ve indirimli Stanley termosu kaçırmayın!

Sızdırmaz, hafif ve indirimli Stanley termosu kaçırmayın!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

Aydın merkezli eşzamanlı operasyon: 5 gözaltı

Aydın merkezli eşzamanlı operasyon: 5 gözaltı

Dörtyol’da ev yangını

Dörtyol’da ev yangını

Menteşe’deki yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi

Menteşe’deki yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi

Aydın’da jeotermal iletim hattı patladı

Aydın’da jeotermal iletim hattı patladı

Son dakika! Mardin'da bir aile yok oldu: Hepsi başından vurulmuş halde bulundu

Mardin'da bir aile yok oldu: Hepsi başından vurulmuş halde bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.