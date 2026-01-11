Cinayetten aranan kadının saklandığı yer bulundu! İstanbul'da yıllar sonra yakalandı

İstanbul'da 2004 yılında işlenen 'kasten öldürme' suçundan hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan Z.K.'nin izine ulaşıldı.

SAKLANDIĞI YER BULUNDU

Hakkında 10 Mayıs 2016 tarihli Adalet Bakanlığı ve 99-EGM H-INTERPOL tahdit kaydı bulunan Z.K.'nin gizlendiği adres belirlendi.

YAKALANDI

2011 yılından bu yana aranan şahsın Kartal'da saklandığı adrese operasyon yapıldı. Z.K. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne getirilen firari kadın, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır