İstanbul'da sitede büyük panik! Patlayan kargo paketi 2 kişiyi yaraladı

Zeytinburnu’nda bir sitenin danışma noktasına bırakılan kargo paketi büyük paniğe neden oldu. Henüz bilinmeyen nedenle patlayan pakette 2 kişi hafif yaralanırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerinden görüntüler kameraya yansıdı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir sitenin danışma noktasına bırakılan kargo paketi, henüz bilinmeyen nedenle patladı. Danışmada bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

İstanbul da sitede büyük panik! Patlayan kargo paketi 2 kişiyi yaraladı 1

DANIŞMA NOKTASINDA PATLAMA

Olay, saat 14.30 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi’nde bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, site girişindeki danışma noktasına kargo görevlisi tarafından bırakılan paket, kısa süre sonra patladı.

İstanbul da sitede büyük panik! Patlayan kargo paketi 2 kişiyi yaraladı 2

2 KİŞİ YARALANDI

Patlama üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Danışmada bulunan H.A. ve H.B., patlamanın ardından hafif şekilde yaralandı.

İstanbul da sitede büyük panik! Patlayan kargo paketi 2 kişiyi yaraladı 3

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

İstanbul da sitede büyük panik! Patlayan kargo paketi 2 kişiyi yaraladı 4

Patlamanın yaşandığı site çevresi ekipler tarafından güvenlik şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptı.

İstanbul da sitede büyük panik! Patlayan kargo paketi 2 kişiyi yaraladı 5

Patlamanın nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

patlama İstanbul Zeytinburnu kargo paket site
