HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Sarıyer! Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

İçerik devam ediyor

İstanbul Sarıyer'de bir eğlence mekanında gelen hesaba itiraz eden şahıs, çıkan kavgada çalışanlar tarafından darp edildi. Dışarı atılan şahıs ilerleyen saatlerde silahla gelerek mekana kurşun yağdırdı.

Olay, 27 Kasım'da sabah 06.30'da Sarıyer Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde caddede bulunan bir eğlence mekanına gelen Sami K., vakit geçirmeye başladı. Bir süre sonra Sami K. hesabı istedi. Sami K., hesabın yüksek olduğu gerekçesiyle itiraz ederek, çalışanlarla tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Sami K. darp edilerek mekandan dışarı atıldı.

14 EL ATEŞ ETTİ

İlerleyen saatlerde eğlence mekanının önüne yeniden gelen Sami K., mekana 14 el ateş etti. 11 merminin isabet ettiği mekanda ölen ya da yaralanan olmazken eğlence mekanı ve yanındaki bir başka iş yerinde hasar meydana geldi.

Yer: Sarıyer! Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı 1

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından şahsı tespit etti. Olayın ardından gittiği Sivas'ta 3 gün kalan ve İstanbul'a dönen Sami K., polis ekipleri tarafından Kağıthane'de yakalandı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sami K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki ifadesinde Sami K., mekana eğlenmeye gittiğini, daha sonra hesabı istediğini ancak hesabı yüksek bulduğunu, bu sebeple çalışanlarla aralarında tartışma çıktığını, darbedilerek dışarı atıldığını söyledi.
Şüphelinin mekanı kurşunladığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!
Bütün ekipler seferber oldu! Günlerdir her yerde aranıyorBütün ekipler seferber oldu! Günlerdir her yerde aranıyor

Anahtar Kelimeler:
Sarıyer darp kurşun hesap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Türkiye, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki hırsızlığı konuşuyor! Esnafın şüpheli için söyledikleri çok konuşulur

Türkiye, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki hırsızlığı konuşuyor! Esnafın şüpheli için söyledikleri çok konuşulur

G.Saray TFF'ye gitmişti! Yasin Kol kararı belli oldu

G.Saray TFF'ye gitmişti! Yasin Kol kararı belli oldu

Yıllar önce ülkeyi terk etti! O ülkeden kalıcı oturum izni aldı

Yıllar önce ülkeyi terk etti! O ülkeden kalıcı oturum izni aldı

Emekli ve memur için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! İşte zamlı maaş tablosu

Emekli ve memur için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! İşte zamlı maaş tablosu

Sektör devi şirket mali darboğazda! Konkordato ilan etti

Sektör devi şirket mali darboğazda! Konkordato ilan etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.