Bir oturuşta okuyacağınız popüler kitaplar

Bazı kitapları bir kez elinize aldığınızda bırakmak imkansızdır. Biz de romantik hikayelerden gizemli kurgulara, ilham veren yaşam öykülerinden sıcak dostluk temalarına kadar herkese hitap edecek kitaplardan oluşan bir liste hazırladık. Okuma alışkanlığı kazanmak isteyenler ya da son sayfaya kadar merakını kaybetmemek isteyenler için birebir olan bu seçki, kitap okuma deneyiminizi bir keyfe dönüştürecek. İşte detaylar!

1. Gabriel Garcia Marquez | Kırmızı Pazartesi: İşleneceğini Herkesin Bildiği Bir Cinayetin Öyküsü

Gabriel García Márquez’in kısa ama etkileyici romanı Kırmızı Pazartesi, herkesin işleneceğini bildiği bir cinayetin gerçekleşmesini anlatıyor. Küçük bir kasabada geçen hikayede, Santiago Nasar’ın öldürüleceği daha ilk sayfada belli olsa da bu bilgi kitabın heyecanını hiç azaltmıyor. Márquez, kasaba halkının sessizliğini öyle sade ama çarpıcı bir dille anlatıyor ki okurken hem şaşırıyor hem de düşünüyorsunuz. Kırmızı Pazartesi, sadece bir cinayet hikayesi değil, toplumun suskunluğuna, vicdanına ve korkularına da ayna tutan bir roman.

Kullanıcılar ne diyor?

“107 sayfalık bir roman, olaylar açıkçası 30-40 lı sayfalardan sonra daha akıcı ilerliyor, sonunu bilmek romanın keyfini kaçırmıyor bana göre. Konu olarak dönemin eril ve cahil toplumunu ele aldığı için sıkıntı basabiliyor, dönemi insana tam anlamıyla yaşatıyor. Başlangıçta romanı okurken odaklanamadım çünkü anlatım tarzı diğer kitaplar gibi değildi (geçmişi de anlattığı için). Tek seferde kitabı bitirdim, kitabı okurken dikkatinizi yüksek tutmaya ve çok ara vermemeye çalışırsanız daha keyifli hale gelebilir. Edebi yönü yüksek olan bir kitap ben beğendim.”

“Yazarın okuduğum ilk kitabıydı, tabiki de popüleritesi yüzünden fakat oldukça beğendim. Gerek komik bir anlatım şekliyle gerek ciddi bir şekilde yazılmış. Üslubu çok beğendim. Aslında yazarın başından geçen gerçek bir olaydan esinlenerek yazılmış.”

2. Lucius Annaeus Seneca | Mutlu Yaşam Üzerine - Yaşamın Kısalığı Üzerine

Stoacı öğretileri içeren birçok düşünce ve metni kaleme alan Lucius Annaeus Seneca'nın doğaya uyumlu bir yaşamın gerekliliğini çeşitli açılardan ele aldığı Mutlu Yaşam Üzerine eseri de bu metinlerinden birisi. Seneca'nın hayata, mutluluğa ve doğaya dair sade ama derin düşüncelerle dolu bu eseri, modern dünyanın hızına kapılan herkes için bir durup düşünme fırsatı sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kesinlikle her fikrinin önemle üzerinde durulması gerekiyor. MÖ savunulan fikirlerin günümüzde bile net uygulanmadığı ama bir o kadar da buna ihtiyacımızın olduğunu ortaya koyuyor. Akılcılığın önemi, körü körüne inanmanın yanlışlığı net bir şekilde izah eden çok dolu dolu bir kitap. Okuyunuz okutturunuz.”

“Hayata bakış açınızda ufak dokunuşlar gerçekleştirecek, sürükleyici ve etkileyici bir eser. Sonlara doğru dönemin tarihinden daha yoğun izler taşıdığı için bir nebze sıkılabilirsiniz ama özellikle başlangıç kısımları müthiş. Bence almalısınız, altını çizeceğiniz pek çok satır olacak.”

3. Jack London | Kızıl Veba

Jack London’ın Kızıl Veba’sı, bir anda yok olan insanlığın ardından kalan yaşama odaklanıyor. 1912’de yazılmış olmasına rağmen günümüz dünyasına şaşırtıcı derecede benzer uyarılarla dolu olan kitapta 2073 yılına ışınlanıyor ve James Howard Smith'in 60 yıl önce patlak veren korkunç bir veba salgınının dehşetini anılarını paylaşarak anlatmasını okuyoruz. Jack London'ın akıcı diliyle bir solukta okunan ama etkisi uzun süre aklınızda kalan kitabı, düşündüren hikayesiyle sizi soluksuz bırakacak!

Kullanıcılar ne diyor?

“Bence çok iyi, arada duraksayıp düşündüğüm yerler çok oldu. Çok iyi bir ütopya konusu, düşünerek okumanızı tavsiye ederim.”

“100 yıldan fazla önce yazılmış bu kitabı okurken sanki Jack London geleceği görmüş gibi hissediyorsunuz. Oldukça akıcı ve güzel kurgulanmış bir kitap.”

4. Oğuz Atay | Oyunlarla Yaşayanlar: Bütün Eserleri 3

Oğuz Atay'ın kısa, akıcı ve son sayfasında bile derin anlamlar barındıran Oyunlarla Yaşayanlar'ı, modern bireyin varoluş sorunlarına ve toplumsal baskılara karşı duruşuna ayna tutuyor. Oyunlarla Yaşayanlar, ciddi şeyleri bile mizahla anlatan ironik ama içten de bir metin. Kahramanlarının iç çatışmaları, toplumla uyumsuzlukları ve başarısızlık korkuları sizi hem güldürüp hem düşündürüyor. Atay’ın kendine özgü diliyle yazdığı bu eser, aslında hepimizin içinde var olan duygulara dokunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çerezlik, 1 saate bitirilebilecek sürükleyici bir hikaye. Kargo hızı, paket süperdi. Alın pişman olmazsınız.”

“Tutunamayanlar'ı okuyup çok beğendim, yazarın diğer kitaplarını almıştım, bu kalmıştı. Amazon'un benzersiz indirimi sayesinde bu kitap da kitaplığıma eklendi.”

5. Sun Zi | Savaş Sanatı

Sun Zi’nin Savaş Sanatı kitabı, yalnızca savaş meydanları için değil, hayatın her alanı için yazılmış bir strateji rehberi gibi. MÖ 6. yüzyılda yazılmasına rağmen bugün bile iş dünyasında, kişisel gelişimde hatta ilişkilerde bile referans alınan fikirlerle dolu olan Savaş Sanatı, düşmanını tanımanın, doğru zamanda harekete geçmenin ve planlı olmanın önemini sade ama çok etkileyici şekilde anlatıyor. Kısa, net ve ilham verici bu eser, savaş meydanlarının ötesine geçen 384 savaş teorisiyle strateji sevenler ve liderlik meraklıları için gerçek bir başucu kitabı!

Kullanıcılar ne diyor?

“Hızlı bir şekilde tüketilecek bir kitap. Savaş sanatı adında insana sosyal hayatı için de önemli dersler veriyor. Farklı bir tat.”

“Gerçek hayatta mücadele verdiğimiz bir savaş içerisinde olduğunuzu düşünerek yol alabileceğiniz, kendinize motto edinebileceğiniz oldukça aklıselim ifadeler barındıran tam bir baş ucu kitabı. Altını çizerek defalarca okuduğum cümlelerin olduğu bir yol haritası gerçekten.”

6. Yusuf Atılgan | Anayurt Oteli

Anayurt Oteli, bizi Türk edebiyatının unutulmaz karakterlerinden olan Zebercet’in iç dünyasına bir yolculuğa çıkarıyor. Hayatını sıradan bir otel rutinine sıkıştırmış bu adamın, içindeki boşluğu doldurma çabası aslında toplumun yalnızlaşan insanına dair çok şey söylüyor. Yusuf Atılgan, kelimeleriyle öyle bir atmosfer kuruyor ki kitabı okurken hem Zebercet’in yalnızlığını hissediyor hem de kendi sessizliklerinizi düşünüyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Yusuf Atılgan'ın her kitabına bayıldım. Aylak Adamı okudum ve üslubuna hayran kaldım. Hemen diğer kitaplarını da aldım, herkese tavsiye ederim.”

“Şahsen geç tanıştığım için üzgünüm. Hikaye, anlatım, kullanılan dil, hepsi gerçekten çok güzel. Sıkılmadan okuyacağınız bir kitap.”

7. Edgar Allan Poe | Morgue Sokağı Cinayetleri

Edgar Allan Poe’nun modern polisiye türünün doğuşu sayılan kitabı, gizemli bir cinayet, çözülmesi imkansız gibi görünen bir olay ve her satırında artan gerilimle sizi adeta içine çekiyor. Kısacık ama nefesinizi tutarak okuyacağınız türden bir eser olan Morgue Sokağı Cinayetleri, Poe’nun karanlık ama büyüleyici anlatımıyla sizi hem tedirgin ediyor hem de hikayeden kopamamanızı sağlıyor. Bu öykü bir cinayet hikayesi olmanın ötesinde, insanın içindeki karanlığı da gözler önüne seren bir klasik!

Kullanıcılar ne diyor?

“Cinayet, dedektif, polisiye tarzda kitap sevenlerin beğenerek okuyacağı bir kitap. Sayfa sayısı da az olması nedeniyle bir oturuşta bitiyorsunuz. Sıkılmanıza ya da konuyu uzatmaya fırsat verilmiyor. Tavsiye edilecek bir kitap. Ayrıca ürün sağlamdı, herhangi bir problem yoktu. Kolay Gelsin'le bir günde ulaştı.”

“İlk polisiyeyi okumak isteyenlerin ilgisini çekebilecek bir eser. Günümüzdeki polisiyelerden geri kalmıyor...”

8. Emile Zola | Nasıl Ölünür

Zola, kısa, yoğun ve düşündürücü Nasıl Ölünür kitabında ölümün herkes için aynı olmadığını, sınıflar arasındaki farkın ölüme bile yansıdığını sade ama çarpıcı öykülerle anlatıyor. Aristokratların gösterişli vedalarından işçilerin sessiz gidişine, pek çok toplumsal yüzleşmeyi okuduğumuz kitapta yazarın dili yalın ama anlattıkları o kadar etkili ki okurken her öyküde durup düşünmeden edemiyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

“İçerisinde ölüm üzerine 5 öykü bulunan kısa, minik bir kitap, ben beğendim. Ölümün farklı sosyal statüden insanlarda nasıl karşılandığını anlatan kısa bir anlatı. Tavsiye ederim.”

“Çok beğendim. Aslında insanlık tarihinde yerleşik yaşama geçtiğimizden beri hep hayatımızın içinde ve en merkezinde bulunan sınıf farklılıklarını ve bunların doğurduğu sonuçların, bunların vesile olduklarının ölürken dahi insanı bırakmaması, ölürken dahi insanları ayrıcalıklandırması veya değersizleştirmesini anlatan ve en temele vurgu yapan harikulade bir kitap olmuş.”

9. Johann Wolfgang Von Goethe | Genç Werther’in Acıları

Goethe’nin Genç Werther’in Acıları kitabı, kalbini aşkına kaptırmış genç bir adamın duygusal çöküşünü mektuplar aracılığıyla anlatıyor. Karşılıksız aşkın insanda nasıl derin izler bıraktığını anlatan bu klasikte Werther’in içten, tutkulu ve zaman zaman umutsuz sözleri, onu okuyan herkesi duygu yüklü bir yolculuğa çıkarıyor. Goethe’nin sade ama güçlü anlatımıyla Werther’in hislerini içimizde yaşadığımız kitap, kısa ama duygusal olarak yoğun bir okuma deneyimi sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kitabın çevirisi öncelikle kusursuz ve kitapta da evli bir kadına karşı olan imkansız platonik aşk anlatılıyor. Aslında Alman Edebiyatı'na ait olan bir harika kitap ve 18. yüzyılın sonlarında aşırı popüler hatta o dönemde yasaklanmaya kadar bile gitmiş diyebilirim. Okumayan herkes okumalı bu kitabı.”

“Tam bir başyapıt! Okurken boğazım düğümlendi, içime işledi her bir cümle. Daha önce nasıl okumadım diye hayıflandım kendi kendime. Bir kere daha okuyacağımdan eminim. Her bir cümle altı çizilmelik.”

10. Jose Saramago | Bilinmeyen Adanın Öyküsü

Saramago’nun Bilinmeyen Adanın Öyküsü, hayal etmenin, inatla istemenin ve cesaret etmenin hikayesi. Bir adam, kraldan bir tekne ister çünkü bilinmeyen bir adayı bulmayı hedeflemektedir. Baş karakterin çıktığı bu yolculuğu insanın kendi iç dünyasına yaptığı bir keşif olarak da görebileceğimiz kitap, Saramago’nun sade ama derin anlatımıyla sayfaları çevirdikçe sıcacık bir hikayeye dönüşüyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kitap gerçekten ilginç. Dümdüz nasıl konuşuyorsak, noktalamalara fazla dikkat etmiyorsak aynı o dil ile yazılmış bir kitap. Noktalama takıntısı yapacağınız bir durum yok çünkü yazar kendi üslubuyla güzel harmanlamış. Kitapta ilginç bulduğum şey ise çok derin anlamlar taşıyor olması ama bunun size aktarımını da çok basit bir dille de olsa ince detaylarda açıklaması. Bir çocuk hikayesi okuyormuşcasına okuyorsunuz ve üzerine sizi düşündürüyor. Çok anlamlı şeyler olduğunu düşünüyorum. ”

“Bu kitap size yazarın dilini tanıma fırsatı verir. Kısacaktır, yarısı kara kalem resim doludur. Bu kitap bitince yazara alışırsınız çünkü farklı bir kalemi vardır. Nokta ve virgül harici başka hiçbir noktalama işareti kullanmaz yazar. Sonra Körlük ve Görmek kitaplarıyla yazardan okumaya devam edebilirsiniz.”

