HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa’da sahte deterjan depolarına baskın

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan 2 ayrı depoya yapılan baskında, ambalajlanmaya hazır kimyasallar ile çok sayıda ambalaj ve dolum makineleri ele geçirilip depolar mühürlendi.

Şanlıurfa’da sahte deterjan depolarına baskın

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki 2 ayrı depoya yaptığı baskında, ünlü markaların birebir ambalajları taklit edilerek sahte deterjan dolumu yapıldığı tespit edildi. Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle baskınlarda, büyük miktarda sahte ürün, ambalaj ve dolum makineleri ele geçirildi. Halk ve çevre sağlığını korumak adına denetimlerine devam eden Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ünlü markaların taklit ambalajları kullanılarak, toz çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı ve benzeri temizlik ürünlerinin sahtelerinin dolumu yapıldığı tespit edilen depoda, büyük çuvallar içerisinde ambalajlanmaya hazır kimyasallar ile çok sayıda ambalaj ve dolum makineleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere jandarma nezaretinde tutanakla el konulurken, konuyla ilgili kişiler hakkında soruşturma başlatılarak, söz konusu depolar da mühürlendi.

Şanlıurfa’da sahte deterjan depolarına baskın 1

Şanlıurfa’da sahte deterjan depolarına baskın 2

Şanlıurfa’da sahte deterjan depolarına baskın 3

Şanlıurfa’da sahte deterjan depolarına baskın 4

Şanlıurfa’da sahte deterjan depolarına baskın 5

Şanlıurfa’da sahte deterjan depolarına baskın 6Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Engelli sorunlarını çözmek devletin birincil görevi"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Engelli sorunlarını çözmek devletin birincil görevi"
200 kiloluk çelik kasayı böyle götürdüler200 kiloluk çelik kasayı böyle götürdüler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.