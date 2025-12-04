HABER

Otomobile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Eskişehir’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuz Akçay (30) idaresindeki motosiklet, cadde üzerinde dönüş için manevra yapan H.K. (41) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Oğuz Akçay yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü H.K. ise gözaltına alındı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

