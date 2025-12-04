HABER

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun görüntüleri ortaya çıktı! Altınları market arabasıyla taşımış

Türkiye, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 147 milyon TL'lik hırsızlığı konuşuyor. Adliyede çalışan Erdal T. 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü çalıp ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtı. Adliyedeki hırsızlık anlarının görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde Erdal T.'nin market arabasıyla emanet bürosuna girerek altınları çaldığı ve binadan ayrıldığı görülüyor.

Olay Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği tespit edildi. Bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı.
Büyükçekmece Adliyesi ndeki soygunun görüntüleri ortaya çıktı! Altınları market arabasıyla taşımış 1
Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal T. ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi.
Büyükçekmece Adliyesi ndeki soygunun görüntüleri ortaya çıktı! Altınları market arabasıyla taşımış 2

AİLESİYLE İNGİLTERE'YE KAÇMIŞ

Yapılan araştırmada, Erdal T'nin, eşi ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı.

Büyükçekmece Adliyesi ndeki soygunun görüntüleri ortaya çıktı! Altınları market arabasıyla taşımış 3
Esma T. - Erdal T.

ALTINLARIN ÇALINDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Adliyedeki görevli memur Erdal T. tarafından emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı hırsızlık anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Büyükçekmece Adliyesi ndeki soygunun görüntüleri ortaya çıktı! Altınları market arabasıyla taşımış 4

Görüntülerde, şüpheli Erdal T.'nin market arabasıyla emanet bürosuna girdiği, içerideki değerli eşyaları araca doldurduğu ve ardından çıkış kapısından çıktığı görüldü.

Büyükçekmece Adliyesi ndeki soygunun görüntüleri ortaya çıktı! Altınları market arabasıyla taşımış 5

ÇALINAN ALTIN MİKTARLARI

Şu aşamaya kadar çalındığı tespit edilenlerin; 9 bin 6 gram altın 49 adet reşat altını, 438 adet kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın, 7 arma altın, 167 adet tam altın, 606 bilezik, 1477 gram bilezik, 376 yarım altın, 1328 çeyrek altın, 40 cumhuriyet altını, 2701 gram takı, 487 ata altını, 6 adet gram altın, 50 kilo gümüş olduğu belirtildi.

Büyükçekmece Adliyesi ndeki soygunun görüntüleri ortaya çıktı! Altınları market arabasıyla taşımış 6

04 Aralık 2025
04 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA
