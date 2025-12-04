Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun görüntüleri ortaya çıktı! Altınları market arabasıyla taşımış

Olay Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği tespit edildi. Bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı.



Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal T. ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi.



AİLESİYLE İNGİLTERE'YE KAÇMIŞ

Yapılan araştırmada, Erdal T'nin, eşi ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı.



Esma T. - Erdal T.

ALTINLARIN ÇALINDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Adliyedeki görevli memur Erdal T. tarafından emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı hırsızlık anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, şüpheli Erdal T.'nin market arabasıyla emanet bürosuna girdiği, içerideki değerli eşyaları araca doldurduğu ve ardından çıkış kapısından çıktığı görüldü.

ÇALINAN ALTIN MİKTARLARI

Şu aşamaya kadar çalındığı tespit edilenlerin; 9 bin 6 gram altın 49 adet reşat altını, 438 adet kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın, 7 arma altın, 167 adet tam altın, 606 bilezik, 1477 gram bilezik, 376 yarım altın, 1328 çeyrek altın, 40 cumhuriyet altını, 2701 gram takı, 487 ata altını, 6 adet gram altın, 50 kilo gümüş olduğu belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...