HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

MWC 2026'dan: Telefon değil adeta robot! Başını sallayan ve dans eden Honor Robot Phone tanıtıldı

Honor, MWC 2026 kapsamında Robot Phone adında yeni bir akıllı telefon konsepti tanıttı. Robot düzeyinde hareket kontrolü sunan bu cihaz, kullanıcıyı takip eden yapay zeka destekli video görüşmelerini destekliyor. Ayrıca, başını sallıyor ve ritme göre dans edebiliyor.

MWC 2026'dan: Telefon değil adeta robot! Başını sallayan ve dans eden Honor Robot Phone tanıtıldı
Enes Çırtlık

Akıllı telefon üreticisi Honor, Barcelona'da düzenlenen MWC (Mobil Dünya Kongresi) kapsamında yeni bir akıllı telefon konseptiyle karşımıza çıktı. Bu konsept telefon "Robot Phone" adını taşıyor.

BAŞINI SALLIYOR, DANS EDİYOR

Honor'un açıklamasına göre Robot Phone, robot düzeyinde hareket kontrolü sayesinde kullanıcıyı takip eden her açıdan yapay zekâ destekli video görüşmelerini destekliyor. Ayrıca, anlamlı baş sallama ve baş hareketleri gibi duygusal beden dili tepkileri verebiliyor; hatta müziğin ritmine göre dans edebiliyor.

Honor, bu özellikleri sunmak adına telefonun içine kompakt bir 4DoF gimbal sistemi entegre etmiş. Böylece şirket gerekli donanımsal temeli oluşturmuş. Bu mekanik mimari, üç eksenli bir gimbal stabilizasyon sistemini desteklenmiş.

MWC 2026 dan: Telefon değil adeta robot! Başını sallayan ve dans eden Honor Robot Phone tanıtıldı 1

HONOR ROBOT PHONE'UN ÖZELLİKLERİ

Honor; Robot Phone'daki Super Steady Video modunun yüksek hareket içeren senaryolarda stabiliteyi artırırken; AI Object Tracking'in (Yapay Zekâ Destekli Nesne Takibi), Robot Phone’un nesneleri gerçek zamanlı olarak akıllı biçimde takip etmesini sağladığını, AI SpinShot özelliğinin ise tek elle çekim sırasında dahi akıcı ve sinematik geçişler için akıllı 90° ve 180° dönüş hareketlerini desteklediğini açıkladı.

DİĞER CİHAZLAR DA TANITILDI

Honor, 200MP sensör ve stabilize gimbal kamera sistemi etrafında tasarlanan Robot Phone'un dışında ilk insansı robotunu, katlanabilir telefon HONOR Magic V6'yı, MagicPad 4'ü ve yeni dizüstü modeli MagicBook Pro 14’yu da tanıttı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin o soruya yanıtı gündem oldu! "Çünkü bizi bombalıyorsunuz"İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin o soruya yanıtı gündem oldu! "Çünkü bizi bombalıyorsunuz"
GTA 6'nın ön sipariş tarihi yaklaşıyor mu?GTA 6'nın ön sipariş tarihi yaklaşıyor mu?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Honor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş yayılıyor! Suudi Arabistan'daki dev petrol rafinerisi vuruldu

Savaş yayılıyor! Suudi Arabistan'daki dev petrol rafinerisi vuruldu

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.