MWC 2026'dan: Telefon değil adeta robot! Başını sallayan ve dans eden Honor Robot Phone tanıtıldı

Akıllı telefon üreticisi Honor, Barcelona'da düzenlenen MWC (Mobil Dünya Kongresi) kapsamında yeni bir akıllı telefon konseptiyle karşımıza çıktı. Bu konsept telefon "Robot Phone" adını taşıyor.

BAŞINI SALLIYOR, DANS EDİYOR

Honor'un açıklamasına göre Robot Phone, robot düzeyinde hareket kontrolü sayesinde kullanıcıyı takip eden her açıdan yapay zekâ destekli video görüşmelerini destekliyor. Ayrıca, anlamlı baş sallama ve baş hareketleri gibi duygusal beden dili tepkileri verebiliyor; hatta müziğin ritmine göre dans edebiliyor.

Honor, bu özellikleri sunmak adına telefonun içine kompakt bir 4DoF gimbal sistemi entegre etmiş. Böylece şirket gerekli donanımsal temeli oluşturmuş. Bu mekanik mimari, üç eksenli bir gimbal stabilizasyon sistemini desteklenmiş.

HONOR ROBOT PHONE'UN ÖZELLİKLERİ

Honor; Robot Phone'daki Super Steady Video modunun yüksek hareket içeren senaryolarda stabiliteyi artırırken; AI Object Tracking'in (Yapay Zekâ Destekli Nesne Takibi), Robot Phone’un nesneleri gerçek zamanlı olarak akıllı biçimde takip etmesini sağladığını, AI SpinShot özelliğinin ise tek elle çekim sırasında dahi akıcı ve sinematik geçişler için akıllı 90° ve 180° dönüş hareketlerini desteklediğini açıkladı.

DİĞER CİHAZLAR DA TANITILDI

Honor, 200MP sensör ve stabilize gimbal kamera sistemi etrafında tasarlanan Robot Phone'un dışında ilk insansı robotunu, katlanabilir telefon HONOR Magic V6'yı, MagicPad 4'ü ve yeni dizüstü modeli MagicBook Pro 14’yu da tanıttı.