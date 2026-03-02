HABER

DMM: "Türkiye'de herhangi bir ülkenin askeri üssü yok"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 'Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu' yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti. DMM'nin açıklamasında, "Türkiye'de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır" denildi.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu' iddialarıyla ilgili sosyal medyadan açıklama geldi.

'TÜRKİYE'DE HİÇBİR ÜLKENİN ÜSSÜ YOK'

DMM'nin açıklaması şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu' yönündeki iddialar gerçek değildir. Türkiye'de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye’yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir. Türkiye'nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur"
