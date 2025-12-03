Okuldaki görüntüler infial yaratmıştı! Disiplin süreci başlatıldı

Skandal olay, Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Sınıfta öğretmenlerini sözde tiye alan lise öğrencileri, saygısızca davranışlarda bulundu.

Öğretmenin ‘Oğlum otur yerine' diyerek uyardığı öğrenciler, tüm yaşananları da marifetmiş gibi kayıt altına aldı. Öğretmeniyle yakın temasta bulunan, yanağından makas alan ve ‘Dedem' diyerek sarılan bir öğrenci ise, öğretmeninin sözünü dinlemeyerek sınıfta koşturmaya başladı.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin süreci başlattı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; öğrencilerin ders anlatımını sabote ettikleri ve saygısızca tavırlar sergiledikleri, öğretmenin ise öğrencileri sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı. Kaynak: İHA