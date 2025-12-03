HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Okuldaki görüntüler infial yaratmıştı! Disiplin süreci başlatıldı

İçerik devam ediyor

Ankara'da Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, sınıfta öğretmenlerini sözde tiye alarak saygısız hareketlerde bulundu. Öğrenciler, o anları da kayıt altına aldı. Sosyal medyada tepki çeken lise öğrencileri hakkında disiplin süreci başlatıldı.

Skandal olay, Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Sınıfta öğretmenlerini sözde tiye alan lise öğrencileri, saygısızca davranışlarda bulundu.

Okuldaki görüntüler infial yaratmıştı! Disiplin süreci başlatıldı 1

Öğretmenin ‘Oğlum otur yerine' diyerek uyardığı öğrenciler, tüm yaşananları da marifetmiş gibi kayıt altına aldı. Öğretmeniyle yakın temasta bulunan, yanağından makas alan ve ‘Dedem' diyerek sarılan bir öğrenci ise, öğretmeninin sözünü dinlemeyerek sınıfta koşturmaya başladı.

Okuldaki görüntüler infial yaratmıştı! Disiplin süreci başlatıldı 2

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Okuldaki görüntüler infial yaratmıştı! Disiplin süreci başlatıldı 3

Okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin süreci başlattı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; öğrencilerin ders anlatımını sabote ettikleri ve saygısızca tavırlar sergiledikleri, öğretmenin ise öğrencileri sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı. Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ChatGPT için "acil durum" ilanı!ChatGPT için "acil durum" ilanı!
Erdoğan'dan Özel'e çok sert 'Cellat' yanıtı: "Benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir"Erdoğan'dan Özel'e çok sert 'Cellat' yanıtı: "Benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir"

Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.