HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zincir markette korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı! Yaşam savaşı veriyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir zincir marketin yük asansöründe malzeme indirirken asansöre sıkışan Yeter B. (21) ağır yaralandı. Yaralanan işçi, iş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zincir markette korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı! Yaşam savaşı veriyor

Olay, saat 19.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir zincir markette meydana geldi. Yük asansöründen malzeme indiren Yeter B.'nin başı yük asansörüne sıkıştı.

Zincir markette korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı! Yaşam savaşı veriyor 1

ASANSÖRE SIKIŞINA İŞÇİYİ ARKADAŞLARI ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, iş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan genç kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Zincir markette korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı! Yaşam savaşı veriyor 2

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kader B., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdıHesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı
Bütün ekipler seferber oldu! Günlerdir her yerde aranıyorBütün ekipler seferber oldu! Günlerdir her yerde aranıyor

Anahtar Kelimeler:
Bursa market kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Türkiye, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki hırsızlığı konuşuyor! Esnafın şüpheli için söyledikleri çok konuşulur

Türkiye, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki hırsızlığı konuşuyor! Esnafın şüpheli için söyledikleri çok konuşulur

G.Saray TFF'ye gitmişti! Yasin Kol kararı belli oldu

G.Saray TFF'ye gitmişti! Yasin Kol kararı belli oldu

Yıllar önce ülkeyi terk etti! O ülkeden kalıcı oturum izni aldı

Yıllar önce ülkeyi terk etti! O ülkeden kalıcı oturum izni aldı

Emekli ve memur için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! İşte zamlı maaş tablosu

Emekli ve memur için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! İşte zamlı maaş tablosu

Sektör devi şirket mali darboğazda! Konkordato ilan etti

Sektör devi şirket mali darboğazda! Konkordato ilan etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.