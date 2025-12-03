Zincir markette korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı! Yaşam savaşı veriyor

Olay, saat 19.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir zincir markette meydana geldi. Yük asansöründen malzeme indiren Yeter B.'nin başı yük asansörüne sıkıştı.

ASANSÖRE SIKIŞINA İŞÇİYİ ARKADAŞLARI ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, iş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan genç kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kader B., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır