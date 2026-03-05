HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Suriye Dışişleri Bakanlığı: "İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik saldırı girişimlerini kınıyoruz"

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin kınama mesajında, "Suriye, İran’ın Türkiye ve Azerbaycan'ı balistik füzeler ve İHA'larla hedef alma girişimini en güçlü ifadelerle kınamaktadır. Bu eylemler, bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrara yönelik ciddi bir tehdit teşkil etmektedir" denildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı: "İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik saldırı girişimlerini kınıyoruz"

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı. Açıklamada, dün İran’dan fırlatılarak Türkiye hava sahasına yönelen balistik füzeye de değinilerek, "Suriye, İran’ın Türkiye ve Azerbaycan'ı balistik füzeler ve İHA'larla hedef alma girişimini en güçlü ifadelerle kınamaktadır. Bu eylemler, ülkelerin egemenliğinin açık bir ihlali olup bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrara yönelik ciddi bir tehdit teşkil etmektedir. Sivilleri ve altyapıyı hedef alan her türlü şiddeti ve gerilimin tırmandırılmasını tamamen kınıyor, uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalınması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı: "İran ın Türkiye ve Azerbaycan a yönelik saldırı girişimlerini kınıyoruz" 1

SURİYE'DEN İRAN'IN TÜRKİYE VE AZERBAYCAN TOPRAKLARINA SALDIRISINA KINAMA

Türkiye ve Azerbaycan ile tam dayanışma içinde olduklarının altını çizen Suriye Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve bölgesel barışı korumaya davet etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran topraklarından Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İHA saldırıları düzenlendiği bildirilmişti. Açıklamada, "Bir İHA Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki havalimanının terminal binasına isabet ederken, diğeri Şakarabad köyündeki bir okulun yakınına düştü. Azerbaycan tarafı, karşılık verme hakkını saklı tutar. İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Mojtaba Demirchilou, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" ifadeleri kullanılmıştı. Nahçivan Havalimanı'nda 2 sivilin yaralandığı aktarılmıştı.

TÜRKİYE'YE FÜZE PARÇALARI DÜŞMÜŞTÜ

Ayrıca İran’dan fırlatılarak Irak ve Suriye üzerinden Türkiye hava sahasına yönelen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava savunma sistemleri tarafından engellenmişti. Müdahale sonucunda Hatay’ın Dörtyol ilçesi ile Adıyaman’ın Atatürk Barajı Gölü ve Mardin’in Nusaybin ilçesi yakınlarına füze parçaları düşmüştü.

05 Mart 2026
05 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MİT'ten Şam'da DEAŞ operasyonu: 3 DEAŞ'lı yakalandıMİT'ten Şam'da DEAŞ operasyonu: 3 DEAŞ'lı yakalandı
ABD Başkanı Trump'tan İspanya'ya tepki: "Onlarla takım oyuncusu olmayacağız"ABD Başkanı Trump'tan İspanya'ya tepki: "Onlarla takım oyuncusu olmayacağız"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye Azerbaycan İran Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

İran'ı kızdıracak karar! O ülke duyurdu: Hepsi tutuklanacak

İran'ı kızdıracak karar! O ülke duyurdu: Hepsi tutuklanacak

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.