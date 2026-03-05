Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: "Gerekli ikazlarda bulunduk, hassasiyetimizi çok net gösterdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Esnaf ve Sanatkarlarla İftar" programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

EŞEL MOBİL SİSTEMİ

"Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığının açıklanmasıyla birlikte, petrol ve doğal gaz fiyatlarında yüzde 20’lere varan artışlar oldu. Akaryakıt fiyatlarında bu jeopolitik gelişmeler kaynaklı artışların önüne geçmek amacıyla eşel mobil sistemini devreye aldık. Buna göre; benzin, motorin ve LPG’nin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde 75'ine kadarı, bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanacak. Yani, bu ürünlerdeki fiyat artışının 10 lira olması halinde, bu tutarın sadece 2,5 lirası tabelaya yansıyacak, geri kalan 7,5 lira vergiden karşılanacak. Böylece hem akaryakıt fiyatları bahaneyle fırsatçıların piyasayı bozmasını engellemiş, hem de petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanma dinene kadar devlet olarak vatandaşımızın yükünü almış olacağız."

"GERİLİM ÜRKÜTÜCÜ BİR BOYUT KAZANDI"

"Ekonomiden ticarete, güvenlikten turizme ve tarıma geniş bir alanda menfi yansımaları olan tüm bu gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Bilhassa hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinin sağlanmasında en küçük bir ihmal ve tereddüt göstermiyoruz. Ülkemizin güvenliğine yönelik bir riskin ortaya çıkması durumunda müttefiklerimizle koordinasyon halinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz"

"Başta Batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum olanları bir kez daha sadece izlemekle yetiniyor. Komşumuz İran’a yönelik hava saldırılarıyla bölgesel gerilim ürkütücü bir boyut kazandı. Aralarında masum çocukların olduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İran’ın bölgedeki diğer ülkelere gönderdiği füzeler ve kamikaze İHA’lar ise ateşin çok daha büyük bir alana yayılma riskini ortaya çıkardı."

"HASSASİYETİMİZİ ÇOK AÇIK VE NET GÖSTERDİK"

"(İran'dan ateşlenen balistik mühimmat) Dünkü hadisede hassasiyetimizi çok açık ve net gösterdik. Benzer bir olayın tekerrürü etmemesi için de gerekli ikazlarda bulunuyoruz. Türkiye’nin dostluğunun kadir kıymetinin bilinmesinin önemine dikkat çektik. İlk günden beri barış için verdiğimiz mücadele apaçık ortadayken hiç kimse komşuluk ve kardeşlik hukukunu zedeleyen hatalı bir tavır içinde olmamalıdır. "

"Kimse endişe etmesin, Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır. Hükümetimiz İran krizinde de tecrübeli ve liyakatli kadrolarıyla ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikeden beri tutmak için ne gerekiyorsa yapmaktadır. Bölgemizde daha fazla kan dökülmemesi, daha fazla masumun hayattan koparılmaması gayesiyle yürüttüğümüz çok boyutlu diplomasimizi devam ettireceğiz"