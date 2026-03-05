HABER

Avcılar'da makas atan sürücülere 192 bin TL ceza kesildi, ehliyetlerine el konuldu

Avcılar'da, E-5 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen ve trafiği tehlikeye atan iki sürücüye toplam 192 bin TL ceza kesildi, ehliyetlerine 60 gün el konuldu.

Avcılar E-5 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen ve trafiği tehlikeye atan iki sürücünün görüntüleri sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri çalışma yaptı.

TRAFİKTE MAKASA PARA CEZASI: EHLİYETLERİNE EL KONULDU

Plakadan tespit edilen sürücüler, belirlendi. F.Y. ve M.Y. isimli şahıslar olduğu tespit edilen her iki şahıs gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri biten F.Y. ve M.Y. isimli iki sürücüye, ‘makas atmak, yakın takip ve saygısızca araç kullanmak' maddelerinden toplam 192 bin TL idari para cezası kesildi. Her iki araç sürücüsünün ehliyetine 60 gün el konulurken, araç ise 60 gün trafikten men edildi.

İşlemlerin ardından araç sürücüleri F.Y. ve M.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

05 Mart 2026
05 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA

