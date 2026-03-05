Gri kategoride aranan FETÖ firarisi Şadan Sakınan tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ yargı yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 10 yıldır aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, emniyetteki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Sakınan, tutuklama talebiyle Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi. Sakınan, ifadesinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklandı.
