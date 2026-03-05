HABER

Gri kategoride aranan FETÖ firarisi Şadan Sakınan tutuklandı

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ yargı yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 10 yıldır aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, emniyetteki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Adliyesi'ne getirildi.

GRİ LİSTEDEYDİ: TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Sakınan, tutuklama talebiyle Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi. Sakınan, ifadesinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklandı.

05 Mart 2026
05 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

