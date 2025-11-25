Stanley'nin yemek çantası Gülümseten Kasım'da indirime girdi!

Öğünlerinizi yanınızda taşırken, piknikte ya da yolculuklarda sıcak yemeklerin soğuması ya da içeceklerin ısınması gibi küçük ama rahatsız edici sorunlar her zaman olabilir. Tabii olmaması için de harika bir çözümümüz var! Yiyeceklerinizi güvenle taşımak ve tazeliğini korumak isteyen herkes için pratik bir ürün olan Stanley yemek çantasının fiyatı Gülümseten Kasım’ın son günlerine özel düştü. İşte detaylar!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Stanley indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Piknik, kamp ve yolculuklarda konforlu bir deneyim için: Stanley Klasik Yemek Taşıma Çantası (9,5 l)

Stanley Klasik Yemek Taşıma Çantası, 9,4 litrelik geniş iç hacmi, sıcak veya soğuk yiyecek ve içeceklerinizi rahatlıkla saklamanızı sağlar. Çift duvarlı izolasyon teknolojisi, yemeklerinizi uzun süre ideal sıcaklıkta tutarken besin değerlerinin korunmasına yardımcı olur. Sıkı kapanan kapağı sayesinde taşırken sızıntı veya dökülme riskini minimuma indiren çanta, ergonomik taşıma kolu ve isteğe bağlı kayış takma özelliğiyle hareket halindeyken bile kolay kullanım yaratır. Kolay temizlenebilir yapısı ve darbelere karşı dayanıklı çelik malzemesi ise hem pratik hem de uzun ömürlü bir kullanımı garantiler.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kapak içindeki termos alanı çok işe yarıyor, termos yerine genişliği olan malzemeler de koyulabiliyor. 2 ya da 3 kişinin tek öğününü koyabilecek kadar bir alanı var, günlük kullanımlar için ideal. Kamp yaparken kısa sürede tüketilecek besinlerin koyularak muhafaza edilmesi sağlanabilir. Ya da hareket halindeyken hızlı bir şekilde ulaşılması gereken malzemeler muhafaza edilebilir."

"Stanley tutkunları için aldıklarında bu zamana kadar neden almamışım dedirtebilir, ben iyiki almışım stanley termos, bardaklar, yanındaki yiyecekler hepsi derli toplu, stanley kalitesi ile birarada, bütçenize uyuyorsa alın derim."

"Kullanılan çelik, termoslardakinin aynısı, kalın ve kaliteli. Bu sayede bir ömür her yere götürebileceğiniz bir yemek kutusu. İçine bir adet Stanley Pour-over, iki adet 350 ml Stanley Mug ve 750 ml Stanley Classic termos çok rahat sığdı. Yanına kahve değirmeni ve 250 gr çekirdek kahve de girdi, dışarıda ihtiyacım olacak tüm kahve ekipmanlarımı almış oldu. Kimsenin böyle bir ürüne ihtiyacı yoktur belki ama aldıktan sonra da 'İyi ki aldım' diyeceğiniz ürünlerden birisi olacak kesinlikle."

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 25 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.