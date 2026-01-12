KAR TATİLİ OLAN İLLER 12 OCAK PAZARTESİ: Bugün okullar tatil mi? 16 ilde eğitime kar engeli!

Pazar akşam (dün) saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle yaklaşık 10 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları 2-3 derece seviyelerine kadar düştü. İstanbul'da yağışların karla karışık yağmur ve pazartesi sabah saatlerine doğru il genelinde kar şeklinde görüleceğinin tahmin edilirken birçok ilde de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi. İşte 12 Ocak Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler...

KÜTAHYA

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.

YOZGAT

Yozgat Valiliği, yarın Yozgat il merkezi ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullar 12 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Gümüşhane İli genelinde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinde başlayacak olan kar yağışının gün içerisinde yoğunlaşarak devam edeceği bildirildi.

SAKARYA

Sakarya'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

ADIYAMAN

Adıyaman’ın Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İSTANBUL

İstanbul Valiliği, okulların 1 gün tatil edildiğini açıkladı. Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malûl gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 Ocak 2026 Pazartesi günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın 2 ilçesi ile birlikte bir belde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan son verilere göre, beklenen kar yağışı, kuvvetli rüzgâr, don ve buzlanma nedeniyle, İhsaniye ve Kızılören ilçelerinde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, Büyükkalecik ve merkeze bağlı Olucak köyünde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında sadece taşımalı eğitime, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KOCAELİ

Kocaeli Valiliği, pazartesi günü il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini, kamu kurumlarında görevli bazı personelin ise idari izinli sayılacağını duyurdu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 8 Ocak’taki fırtına sonrası çatılarda meydana gelen hasarın giderilmesi amacıyla Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ortaokulu, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu ile Tacirler Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, çalışmaların sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülebilmesi için söz konusu okullarda 12 Ocak Pazartesi gününden 15 Ocak Perşembe gününe (dahil) kadar eğitime ara verildiğini bildirdi.

SİVAS

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunduğu Sivas’ta eğitime 1 gün ara verildi.

YALOVA

Yalova Valiliği meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

BİNGÖL

Bingöl'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

TUNCELİ

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artıracağı ve buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda, 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günleri, il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta etkili olması beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

ANKARA

Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında ilimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

MALATYA

Malatya'da beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildi.Kaynak: İHA