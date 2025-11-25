Gülümseten Kasım'ın son günlerinde Helly Hansen polar indirimde!

İster işe giderken ister hafta sonu dışarıda veya kayak tatilinde olun, vücudunuzu sıcak tutacak güvenilir bir giysiye ihtiyaç duyarsınız. Hafif ama etkili, rahat hareket imkanı sunan bir polar üstse soğuk havalarda konfor ve koruma sağlamak için olmazsa olmaz parçaların başında geliyor. Biz de Gülümseten Kasım’ın son günleriyle birlikte indirime giren Helly Hansen polar üstü sizin için bulduk! Detaylar için hadi, içeriğe geçelim!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Helly Hansen indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Soğuk havalarda güvenilir seçeneğiniz: Helly Hansen Mount Fleece Erkek Polar Üst

Kış geldiğinde dolabınızda aradığınız ilk parça konforlu ve güvenilir bir ürün ise Helly Hansen polar tam olarak bu ihtiyaca cevap veriyor. Hafif olmasına rağmen yüksek ısı yalıtım performansı sunan teknik kumaşı sayesinde şehirde günlük kullanımda dağcılık, yelken veya kayak gibi aktif outdoor sporlarda da vücut ısınızı etkili şekilde korur. Mevsim şartları zorlu olduğunda bile size hareket özgürlüğü sağlayan bu polar, soğuk kış günlerinde vazgeçilmez bir konfor katmanı olacaktır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu renk HH poları uzun süredir bekliyordum, uygun bedeni bulunca aldım. Kışın vazgeçilmez giysisi."

"Gayet kullanışlı ve güzel ürün. Sıcak tutuyor. 182 cm, 84 kg. M beden kullanıyorum."

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 25 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.