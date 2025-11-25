Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Gülümseten Kasım'ın son günlerinde Helly Hansen polar indirimde!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gülümseten Kasım'ın son günlerinde Helly Hansen polar indirimde!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk günlerde kalın montların altında sıkışmak veya yetersiz ısı yalıtımı yapan kıyafetlerle üşümek zorunda değilsiniz. Polar gibi hafif, dayanıklı ve yüksek ısı yalıtımı sağlayan bir giysi, her türlü hava koşulunda sizi korur ve gün boyu rahat hissettirir. Şehirde günlük kullanımda da dağcılık, yelken veya kayak gibi açık hava sporlarında da güvenle tercih edebileceğiniz bir çözüm arıyorsanız Gülümseten Kasım kampanyası sayesinde Helly Hansen polar üstün fiyatı düştü! İşte detaylar...

İster işe giderken ister hafta sonu dışarıda veya kayak tatilinde olun, vücudunuzu sıcak tutacak güvenilir bir giysiye ihtiyaç duyarsınız. Hafif ama etkili, rahat hareket imkanı sunan bir polar üstse soğuk havalarda konfor ve koruma sağlamak için olmazsa olmaz parçaların başında geliyor. Biz de Gülümseten Kasım’ın son günleriyle birlikte indirime giren Helly Hansen polar üstü sizin için bulduk! Detaylar için hadi, içeriğe geçelim!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Helly Hansen indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Soğuk havalarda güvenilir seçeneğiniz: Helly Hansen Mount Fleece Erkek Polar Üst

Gülümseten Kasım ın son günlerinde Helly Hansen polar indirimde! 1

Kış geldiğinde dolabınızda aradığınız ilk parça konforlu ve güvenilir bir ürün ise Helly Hansen polar tam olarak bu ihtiyaca cevap veriyor. Hafif olmasına rağmen yüksek ısı yalıtım performansı sunan teknik kumaşı sayesinde şehirde günlük kullanımda dağcılık, yelken veya kayak gibi aktif outdoor sporlarda da vücut ısınızı etkili şekilde korur. Mevsim şartları zorlu olduğunda bile size hareket özgürlüğü sağlayan bu polar, soğuk kış günlerinde vazgeçilmez bir konfor katmanı olacaktır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu renk HH poları uzun süredir bekliyordum, uygun bedeni bulunca aldım. Kışın vazgeçilmez giysisi."
  • "Gayet kullanışlı ve güzel ürün. Sıcak tutuyor. 182 cm, 84 kg. M beden kullanıyorum."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım ın son günlerinde Helly Hansen polar indirimde! 2

Bu içerik 25 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Stanley termos 1040 TL indirime girdi!

Stanley termos 1040 TL indirime girdi!

 BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

Under Armour ayakkabıda dev fırsat!

Under Armour ayakkabıda dev fırsat!

 Gülümseten Kasım'a özel Gillette tıraş bıçakları indirimde

Gülümseten Kasım'a özel Gillette tıraş bıçakları indirimde

 ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

 Gülümseten Kasım'da yüksek indirimi olan markalar burada!

Gülümseten Kasım'da yüksek indirimi olan markalar burada!

 A101'e Samsung televizyon geliyor!

A101'e Samsung televizyon geliyor!

 Çok sevilen Stanley termosta 559 TL indirim var!!

Çok sevilen Stanley termosta 559 TL indirim var!!

 28 Kasım'da BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

28 Kasım'da BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
erkek polar
İş birliği İçerikleri
Under Armour ayakkabıda dev fırsat!

Under Armour ayakkabıda dev fırsat!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

A101'e Samsung televizyon geliyor!

A101'e Samsung televizyon geliyor!

Bavuldan farkı yok!

Bavuldan farkı yok!

Sağlıklı adımların sırrı Crocs terlikte büyük indirim başladı!

Sağlıklı adımların sırrı Crocs terlikte büyük indirim başladı!

Sağlıklı adımların sırrı Crocs terlikte büyük indirim başladı!

Sağlıklı adımların sırrı Crocs terlikte büyük indirim başladı!

Sızdırmaz, hafif ve indirimli Stanley termosu kaçırmayın!

Sızdırmaz, hafif ve indirimli Stanley termosu kaçırmayın!

Yatırım değerinde Gülümseten Kasım fırsatı!

Yatırım değerinde Gülümseten Kasım fırsatı!

PUMA ayakkabıda dev fırsat var!

PUMA ayakkabıda dev fırsat var!

Bugün ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

28 Kasım'da BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

28 Kasım'da BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

28 Kasım'da BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

28 Kasım'da BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

Roborock robot süpürgede Gülümseten Kasım kampanyası!

Roborock robot süpürgede Gülümseten Kasım kampanyası!

Konforlu seyahatin sırı SAMSONITE çantada dev fırsat!

Konforlu seyahatin sırı SAMSONITE çantada dev fırsat!

Seiko saat şimdi kısa süreliğine indirimde!

Seiko saat şimdi kısa süreliğine indirimde!

Stanley termos 1040 TL indirime girdi!

Stanley termos 1040 TL indirime girdi!

Bugün BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

Bugün BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Under Armour ayakkabıda dev fırsat!

Under Armour ayakkabıda dev fırsat!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

A101'e Samsung televizyon geliyor!

A101'e Samsung televizyon geliyor!

Bavuldan farkı yok!

Bavuldan farkı yok!

Sağlıklı adımların sırrı Crocs terlikte büyük indirim başladı!

Sağlıklı adımların sırrı Crocs terlikte büyük indirim başladı!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kontrolden çıkan minibüs tarlaya devrildi: 3 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs tarlaya devrildi: 3 yaralı

CHP lideri Özel'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: "Yeniden yürürlüğe koyacağız"

CHP lideri Özel'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

İBB iddianamesi kabul edildi! Dava açıldı

İBB iddianamesiyle ilgili yeni gelişme!

Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratının Türkiye'deki casusluk faliyetleri deşifre oldu

Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratının Türkiye'deki casusluk faliyetleri deşifre oldu

Kapaklı’da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Kapaklı’da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.