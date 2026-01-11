HABER

Karadeniz'in yeni yıl geleneği "Kalandar" kutlandı! Halk kemençe eşliğine horon oynadı

Karadeniz'in geleneksel yeni yıl kutlaması "Kalandar", Trabzon'un Araklı ilçesinde kutlandı. Kalandar adetlerinden sayılan kostümleri giyen yöre halkı, kemençe eşliğinde horon oynadı.

Kaymaklı Mahallesi'ndeki bir doğa ve ekoturizm işletmesinde, yörede yılın ilk ayının adı olarak bilinen "Kalandar"ı kutlamak amacıyla program gerçekleştirildi. Kalandar adetlerinden sayılan kostümleri giyen yöre halkı, kemençe eşliğinde horon oynadı. Sahne performansları ve yöresel lezzetlerin sunulduğu etkinlikte, Kalandar geleneği yaşatıldı.

"YAŞANABİLİR KÜLTÜREL BİR FAALİYET"

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Bölge Temsilcisi Metin İnan, AA muhabirine, etkinliğin turizme katkı sağladığını söyledi. İnan, etkinliklerin artmasını dileyerek, "Turizm için özellikle kış ayında yapılan organizasyonlar, yöre halkı için de çok güzel, yaşanabilir kültürel bir faaliyet. Umuyoruz ki bunun gelecek yıllarda da devamı gelecektir." dedi.

Etkinliği organize eden İsmail Güven ise Araklı'da ilk defa yaptıkları Kalandar kutlamasında kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Vatandaşlardan Büşra Bektaş da ilk kez Kalandar gecesine katıldığını ifade ederek, horon oynayarak keyifli bir akşam geçirdiğini dile getirdi.

