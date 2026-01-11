HABER

Valilik duyurdu! İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü okullara kar tatili

İstanbul Valiliği, kent genelinde yarın olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, 12 Ocak Pazartesi günü, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

İstanbul Valiliği, kent genelinde sabah saatlerinde başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 'yüz yüze' eğitim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği açıkladı.

VALİLİK DETAYLARI AÇIKLADI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Valiliği, "İstanbul genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle; Resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

