HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Jandarmanın bulduğu Alzheimer hastası, "Ayaklarım çamur" diyerek ekip aracına binmek istemedi

Konya'da devriye görevini yapan jandarma ekiplerinin dağlık alanda tek başına gezerken bulduğu, Alzheimer hastası ve kayıp olduğu anlaşılan Ziya E., “Ayaklarım çamur, aracı batırırım" diye binmek istemedi. Jandarma ekipleri de “Olsun. Bu araba senin” diyerek, aracı bindirdikleri yaşlı adamı ailesine teslim etti.

Jandarmanın bulduğu Alzheimer hastası, "Ayaklarım çamur" diyerek ekip aracına binmek istemedi

Selçuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 16.00 sıralarında Sızma Mahallesi'nde dağlık alanda devriye görevi yaptığı sırada Ziya E.'nin tek başına soğuk havada gezdiğini fark etti. Ekipler, yaşlı adamın yanına yaklaşıp niçin gezdiğini sorup, evine bırakmak istediklerini belirtti.

Jandarmanın bulduğu Alzheimer hastası, "Ayaklarım çamur" diyerek ekip aracına binmek istemedi 1

"AYAKLARIM ÇAMUR"

Bunun üzerine jandarma eşliğinde, ekip aracına bindirilmek istenen Ziya E., “Ayaklarım çamur'' diyerek binmek istemedi. Jandarma ekipleri de "Olsun. Bu araba senin'' diyerek, araca bindirdi.
Jandarmanın bulduğu Alzheimer hastası, "Ayaklarım çamur" diyerek ekip aracına binmek istemedi 2
Jandarma personelinin yaptığı araştırmada, Ziya E. hakkında aynı gün ailesi tarafından Bosna Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusu yapıldığını belirlendi. Ziya E., Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da kar alarmı! THY, Pegasus ve AJet'ten sefer iptalleriİstanbul'da kar alarmı! THY, Pegasus ve AJet'ten sefer iptalleri
Karadeniz'in yeni yıl geleneği "Kalandar" böyle kutlandıKaradeniz'in yeni yıl geleneği "Kalandar" böyle kutlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
alzheimer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hapis cezasına alternatif geliyor: 'Af değil denetimli serbestlik'

Hapis cezasına alternatif geliyor: 'Af değil denetimli serbestlik'

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.