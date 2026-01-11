Jandarmanın bulduğu Alzheimer hastası, "Ayaklarım çamur" diyerek ekip aracına binmek istemedi

Selçuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 16.00 sıralarında Sızma Mahallesi'nde dağlık alanda devriye görevi yaptığı sırada Ziya E.'nin tek başına soğuk havada gezdiğini fark etti. Ekipler, yaşlı adamın yanına yaklaşıp niçin gezdiğini sorup, evine bırakmak istediklerini belirtti.

"AYAKLARIM ÇAMUR"

Bunun üzerine jandarma eşliğinde, ekip aracına bindirilmek istenen Ziya E., “Ayaklarım çamur'' diyerek binmek istemedi. Jandarma ekipleri de "Olsun. Bu araba senin'' diyerek, araca bindirdi.



Jandarma personelinin yaptığı araştırmada, Ziya E. hakkında aynı gün ailesi tarafından Bosna Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusu yapıldığını belirlendi. Ziya E., Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi. Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır