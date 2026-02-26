HABER

AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: "'siyasi navigasyon' problemi vahim bir noktaya geldi"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek "Tespitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor" dedi.

Mehmet Hazar Gönüllü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendi.

"'SİYASİ NAVİGASYON' PROBLEMİ VAHİM BİR NOKTAYA GELDİ"

Çelik paylaşımında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda “ilahi okuyor” diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanının “siyasi navigasyon” problemi vahim bir noktaya geldi. Tespitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor.

Ak Parti milletin partisidir. Evlerde, yollarda vatandaşlarımızın dilinden düşmeyen güzel sözlerin, okul bahçelerinde çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşesine eşlik eden ifadelerin Ak Parti grup toplantımızda Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi bizim ruh kökümüzün neticesidir.

"AK PARTİ GRUBUNDA SADECE MİLLETİN DİLİ KONUŞULDUĞU İÇİN ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR"

Sn Özgür Özel, özgürlük denilmesi gereken yerde baskı ile öne çıkan, millet denilmesi gereken yere vesayet tabelası asan bir siyasi geleneği sürdürdüğü için bir türlü bunları anlamıyor. Ak Parti grubunda sadece milletin dili konuşulduğu için anlamakta zorluk çekiyor.

Milletin adamı Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Sadece millete adanmış ve sadece milletin dilini konuşan yürüyüşünün daha nice bereketli yılları olsun."

